Burger-Lokale in Wien

Burger im Namen, Burger auf der Karte

Fast jedes Lokal hat ja mittlerweile schon irgendeine Variante von Burger auf der Karte. Es gibt aber auch jene, die sich wirklich voll und ganz auf Burger konzentrieren. Das lässt sich auch am Lokalnamen schon erkennen. Deswegen gibt es jetzt eine Liste von Burgerlokalen, die auch im Namen schon „Burger“ haben, jawohl!

Burger’s Bar

Gleich neben der Paw Wok Bar kann man Spezialitäten einer ganz anderen Region genießen. Hier gibt’s nämlich nicht Asiatisch, sondern Amerikanisch. Wie der Name schon sagt, stehen hier Burger am Programm und zwar viele Varianten davon. Die Atmosphäre ist zwar etwas unruhig, aber für eine gepflegtes Stück Fleisch zwischen zwei Brötchen trotzdem ganz gut. Rustikal, lecker und gerne von ansässigen Wirtschaftsstudenten besucht!

Burger’s Bar

Vorgartenstraße 204

1020 Wien

The Burger Bar

Fast könnte man sie ja verwechseln, die Burger’s Bar und The Burger Bar – aber es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Lokale an zwei ganz unterschiedlichen Orten. Nur eines ist ihnen gleich: es gibt Burger. The Burger Bar im 9. Bezirk ist ein kleines, feines Restaurant in dem man die individuelle Zubereitung der Burger, das Abschmecken der Saucen und das fast schon handwerkliche Zusammenstellen der Burgerkreationen mit Leidenschaft praktiziert. So schmecken die guten Dinger auch: hervorragend!

The Burger Bar

Liechtensteinstraße 8b

1090 Wien

Le Burger

Das Le Burger gibt’s in der Mariahilfer Straße, im Auhof Center und im Donauplex und hier wird ausschließlich Burger aufgetischt. Von früh bis spät versteht sich. Der Breakfast Burger ist mit Spiegelei, Speck, Käse und BBQ Sauce gefüllt und wird mit einem Heißgetränk nach Wahl serviert. Von Montag bis Samstag ab 9:00 Uhr könnt ihr also auf der Matte stehen und Burger zum Frühstück essen!

Le Burger

Mariahilfer Straße 114

1070

Die Burgermacher

Die Burggasse kann mit mehreren Burgerlokalen aufwarten und eines davon ist bekannt als: Die Burgermacher. Von Dienstag bis Samstag haben sie geöffnet und auch am Abend stehen die Pforten noch offen. Hier steht Bio im Mittelpunkt. Selbst gemachtes Ketchup, Fleisch und Gemüse vom Bio-Bauer und überhaupt die höchste Qualität. Aber Burger heißt nicht gleich Fleisch und so findet man bei den Burgermachern auch einen Haloumi Burger oder einen Tofu-Burger auf der Karte. Mindestens genauso gut und mindestens mit genausoviel Liebe zubereitet. Sogar die Pommes macht man hier selber. Top!

Die Burgermacher

Burggasse 12

1070 Wien

Burger de Ville

Immer im Sommer verwandelt sich der Vorplatz des 25h Hotels im 7. Bezirk zur Burgerbude. Im kleinen Food-Truck werden „Burger de Ville“ ausgegeben – und sie schmecken nicht wie vom Stand, sondern als würde man sie in einem fancy Burgerlokal serviert bekommen. Frisch, gut angerichtet, mit Fries und so, wie man sich’s wünscht. Ein besonderer Nebeneffekt: die Warteschlange für den Dachboden kommt einem mit so einem Burger in der Hand gleich nicht mehr ganz so lang vor!

Burger de Ville

Lerchenfelder Straße 1-3

1070 Wien

Omnom Burger

Seinen Burger selbst zusammenstellen – was soll da schief gehen?! Om mit Fleisch und Nom vegetarisch. Die Burger sind hier wirklich mit Liebe gemacht. Das Brot ist frisch und kross, das Fleisch optimal und zartrosa gegrillt, die Soße würzig und wohlschmeckend. Der OM-Meat Burger kommt hier auf 8,90€ und der Nom-Veggy Burger auf 8,50€. Besonders zu empfehlen sind hier auch die Pommes – diese sind wahrhaft rustikal und geschmackvoll.

OMNOM Burger

Wiedner Haupstraße 125

1050 Wien

Burger Bros

Die Fastfoodkette, die doch irgendwie keine ist, aber so ausschaut. Burger Bros findet man am Hauptbahnhof „unter der Rolltreppe“ und tatsächlich, da is der Glaskasten mit rotem Branding! Aber, ganz große News: seit Februar 2017 sind die Brüder auch als Pub in Wien Mitte anzutreffen. Offen ist Montag bis Samstag ab 9:00 Uhr und da könnt ihr natürlich auch das gesamte Burgersortiment zum Frühstück aufkaufen. Und vielleicht auch noch ein Craft Bier vom Fass dazu?

Burger Bros

Am Hauptbahnhof 1

1100 Wien

Burger Bros – The Pub

Landstraßer Hauptstraße 1B

OG 1 / Top G9

1030 Wien

Burger in allen Variationen

Wie schon erwähnt, beschränkt sich das Burgerangebot in Wien bei weitem nicht nur auf die Lokale, die „Burger“ schon im Namen ankündigen. Nein, nein! Auch Wiens Irish Pubs haben Burger und die traditionellen Burgerlokale mit Steak und anderen Fleischgelüsten sind auch immer gut. Ein paar neumoderne, hippe Burgerrestaurants sind dabei und ja, wir könnten die Liste der Burgerlokale in Wien wirklich bis ins unendliche weiterführen!

