Burger in Wien – New Generation

Wo ihr schmackhafte Burger abseits des klassischen Burger – wie etwa den veganen Tofu Burger oder Haloumi Burger – bekommt, erfährt ihr in diesem Artikel!

Wir haben herausgefunden, wo in Wien auch etwas ausgefallenere Burger und Burger-Eigenkreationen auf der Speisekarte stehen. Dabei steht bei den Zutaten Qualität an erster Stelle und so sind die Burger wahre Freuden für den Gaumen.

OMNOM Burger

Seinen Burger selbst zusammenstellen – was soll da schief gehen?! Om mit Fleisch und Nom vegetarisch. Die Burger sind hier wirklich mit Liebe gemacht. Das Brot ist frisch und kross, das Fleisch optimal und zartrosa gegrillt, die Soße würzig und wohlschmeckend. Der OM-Meat Burger kommt hier auf 8,90€ und der Nom-Veggy Burger auf 8,50€. Besonders zu empfehlen sind hier auch die Pommes – diese sind wahrhaft rustikal und geschmackvoll.

OMNOM Burger

Wiedner Haupstraße 125

1050 Wien

Figar1040

Burger zum Frühstück oder doch lieber später? Egal um welche Uhrzeit hier bekommt man Burger jederzeit serviert! Zum Frühstück steht der Breakfast Burger auf der Speisekarte, der dann später vom Cheeseburger vom Grill abgelöst wird. Ein Burger geht schließlich zu jeder Tageszeit! Die Produkte werden hier ausnahmslos frisch geliefert und Tiefkühlware ist ein absolutes Tabu!

Figar1040

Schleifmühlgasse 7

1040 Wien

Swing Kitchen

Veganer Burger Boogie Woogie in der Swing-Kitchen – drei Burger kamen in die nähere Auswahl (Swing Burger, Cheese Burger oder Vienna Burger mit Buns aus Ciabatta Sauerteig). Die Entscheidung fiel auf den Swing Burger. Zunächst habe ich das Essen lange angestarrt. „Und da ist wirklich nichts Tierisches dran? – unvorstellbar!“, schließlich sieht alles so „normal“ aus. Nagut, jetzt will ich’s aber wissen … Und, werde ganz und gar nicht enttäuscht! Es schmeckt himmlisch, wirklich himmlisch! Frisch, geschmackvoll, gut kombiniert. Der Basilikum-Lemon Dip ist ein Traum, das Veganschnitzel knusprig und vollmundig.

Swing Kitchen

Schottenfeldgasse 3

1070 Wien

Operngasse 24

1040 Wien

Flatschers

Vom entspannten frühen Abendessen, bis zur langen Nacht, kann man sich im Flatschers selbst entdecken. Die Qualität der Speisen und Getränke ist ausgezeichnet, die Preise angemessen und die Bedienung ausgesprochen zuvorkommend. Wer eine freundliche und moderne Abwechslung zur Wiener Cuisine sucht, wird im Flatschers fündig werden, und bestimmt nicht nur einen Besuch wagen. Von Juni bis August eröffnet dann auch noch der Gastgarten mit designter Begrünung, und wenn man sich rechtzeitig einen Tisch sichert, kann man hier die lauen Sommernächte entsprechend zelebrieren. Neben den wunderbaren Steak-Kreationen (Surf & Turf!!) trumpft das Flatschers eben auch mit Burgern auf. Da wird garantiert nicht zu viel verpsrochen.

Flatschers

Kaiserstraße 121

1070 Wien

Die Burgermacher

Die Burggasse kann mit mehreren Burgerlokalen aufwarten und eines davon ist bekannt als: Die Burgermacher. Von Dienstag bis Samstag haben sie geöffnet und auch am Abend stehen die Pforten noch offen. Hier steht Bio im Mittelpunkt. Selbst gemachtes Ketchup, Fleisch und Gemüse vom Bio-Bauer und überhaupt die höchste Qualität. Aber Burger heißt nicht gleich Fleisch und so findet man bei den Burgermachern auch einen Haloumi Burger oder einen Tofu-Burger auf der Karte. Mindestens genauso gut und mindestens mit genausoviel Liebe zubereitet. Sogar die Pommes macht man hier selber. Top!

Die Burgermacher

Burggasse 12

1080 Wien

Beaver Brewing Company

Hier soll Craft Bier und gutes Essen zu einem fairen Preis produziert werden. Und ja, das tut es auch! Seit 2015 gibt es das junge Unternehmen und wir lieben die Jungs von der Beaver Brewing Company jetzt schon. Außerdem haben wir uns in jedes einzelne Gericht auf der Speisekarte verliebt – vor allem die Burger hier sind ein wahres kulinarisches Highlight! Schnell ausprobieren und zum Lieblingslokal machen!

Beaver Brewing Company

Liechtensteinstraße 69

1090 Wien

Kringers No.2

Wie es sich für ein vernünftiges englisches Pub gehört, gibt es natürlich auch im Kringers eine Fülle an Whiskey-und Bier-Sorten sowie Cocktails. Doch Prunkstücke neben dem üblichen Bar Food (Chicken –Wings, Toast, Salate) sind die Burger. Diese sind nicht nur köstlich sondern vor allem riesig. Also für den kleinen Hunger ist das nichts, beim Testessen mussten wir uns schon zu zweit über dieses Ungetüm hermachen. Serviert wird das Ganze vom überaus netten Personal. Also auch von der Seite her, gibt’s nichts zu meckern.

Kringers No.2

Hütteldorfer Straße 4

1150 Wien

Augustin

Auf der Speisekarte vom Augustin findet man zwar hauptsächlich Wiener Küche, aber auch die Burger hier sind nicht zu unterschätzen! Besonders empfehlenswert ist hier der Tempeh-Burger mit Bio-Tempeh aus Sojabohnen, Cheddar, Tomate, Zwiebelmarmelade, Dijonaise und schmackhaften selbstgemachten Fries. Neben dem köstlichen Essen hier, besticht auch die einzigartige Atmosphäre vom Lokal!

Restaurant Augustin

Märzstrasse 67

1150 Wien

