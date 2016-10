Buchtipp: Luxusdampfer

Cover Luxusdampfer (c) Milena

Roman von Gina Kaus

Ein Dampfschiff bringt die verschiedensten Menschen von Deutschland in ein neues Leben, in das schöne und verheißungsvolle Amerika. Ein Querschnitt durch Sehnsüchte, Leidenschaften und Schicksale.



Als der Arzt Thomas Wohlmut von seiner Frau Sybill verlassen wird, heuert er kurzerhand auf dem Überseeschiff Columbia an, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Seine Arbeit führt ihn jedoch auf ganz andere unerwartete Wege: Er lernt Menschen aller Klassen kennen, sieht, wie kleine Welten aufgebaut und zerstört werden, erlebt die Magie der Reichen und Schönen sowie die Geschicke jener, mit denen es das Leben nicht so gut meinte. Bei der Ankunft in New York lässt Thomas Sybil schließlich ziehen – ein neues Leben beginnt.

Gina Kaus’ erstmals 1932 erschienener Roman ist eine literarische Analyse einer Parallelwelt, der man sich streckenweise zugehörig, an anderen Stellen wiederum völlig fremd fühlt. Die illustren Passagiere fesseln den Leser bis zur letzten Seite.

Luxusdampfer

Gina Kaus

Mit einem Nachwort von Veronika Hofeneder

24,- Euro

ISBN 9783902950833

