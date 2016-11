Buchtipp: In die Transitzone

Cover In die Transitzone - Messner

Roman von Elena Messner

Die Flüchtlingsthematik beschäftigt uns alle. Eine Lektüreempfehlung: Der druckfrische Roman In die Transitzone von Elena Messner.

Eine Stadt in Südeuropa

Einst der Ort, an dem der lokale Yachtclub elegante Partys veranstaltete, heute ein Hafen, in dem regelmäßig gestrandete Flüchtlingsboote für internationales Aufsehen sorgen. So findet Daniel die südeuropäische Stadt Makrique vor, als er in Elena Messners neuestem Roman In die Transitzone eintrifft. Die Bevölkerung zeigt sich gespalten: Die Einen sehnen sich ob des Anstiegs der Zahl der tot angespülten Menschen an der Küste verstärkt nach Zusammenhalt. Andere packt die Angst vor Überfremdung.

Flüchtlingsthematik einmal anders

Messner erzählt die Geschichte der kleinen, fiktiven Stadt und seiner Bewohner mit einem nüchternen Grundton, den man bei dieser Thematik seitens der medialen Berichterstattung oft vermisst, ohne dabei kalt und distanziert zu wirken. Ohne Probleme gelingt der Kärntner Autorin mit Geradlinigkeit und Feingefühl ein Abbild des emotionalen Grabens zu zeichnen, der sich nach wie vor insbesondere auf politischer Ebene durch die europäische Gesellschaft zieht.

Fazit

Dieses Buch berührt und stimmt nachdenklich, ohne moralischen Fingerzeig.

In die Transitzone

Elena Messner

216 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen

20, – Euro

ISBN 978-3-903005-21-1

Edition Atelier

Auch als E-Book erhältlich!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

Buchtipp: Luxusdampfer Ein Querschnitt durch Sehnsüchte, Leidenschaften und Schicksale.

Buchtipp: Der Schmetterlingstrieb Ein Schriftsteller und seine Wohnung. Wer erfahren will, wie viel humorvolles und literarisches Potenzial in dieser Kombination steckt, der sollte unbedingt zu diesem

Buchtipp: Dubrovnik Turboprop Ab in den Süden? Nicht ohne eine geeignete Reiselektüre.

« Heute in Wien: 3.11.2016 Café Z »