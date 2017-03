Buchtipp: Die Stille der Gletscher

Schmitzer - Die Stille der Gletscher (c) Edition Atelier

Roman von Ulrike Schmitzer

Ulrike Schmitzer bringt in ihrem neuen Roman „Die Stille der Gletscher“ ein beängstigendes Zukunftsszenario in die Alpen.

Fact & Fiction

Als Wissenschaftsredakteurin für den Radiosender Ö1 kommt Ulrike Schmitzer mit den spannendsten und vielfältigsten Themen in Berührung – von Kulturwissenschaft über Zeitgeschichte bis zum Weltraum. Oft wird sie davon auch zu einer literarischen Bearbeitung inspiriert – weshalb ihre Bücher alle hervorragend recherchiert sind. Ihre Leidenschaft, den Dingen auf den Grund zu gehen und allgemein gängige Meinungen zu hinterfragen, überträgt die Autorin auf ihre Roman-Figuren. Das sind meist starke, wissbegierige Frauen, die ihren Weg gehen, auch wenn sie dabei manchmal stolpern.

Verschwörung um das Eis

In Ulrike Schmitzers neuem Roman „Die Stille der Gletscher“ hangelt sich eine freiberufliche Fotografin von Auftrag zu Auftrag. Als sie für eine Umweltschutzorganisation alte Gletscherfotos mit neuen Aufnahmen vergleichen soll, nützt sie diese Gelegenheit, Menschen, die mit Gletschern arbeiten, für ein Fotobuch zu porträtieren.

Je mehr sie sich mit der Welt der Gletscher beschäftigt, umso stärker wird ihr Verdacht, dass nicht nur der Klimawandel Schuld am Gletschersterben trägt, sondern dass hier ganz andere Kräfte ihre Hände im Spiel haben. Als schließlich die Leiche einer vermissten Biologin gefunden wird, ist die Fotografin überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Was als spannendes Projekt begonnen hat, wird immer mehr zu einem Wettlauf gegen die Zeit – zum Glück hat sie ein kundiges Team an ihrer Seite …

„Die Stille der Gletscher“ ist witzig, spannend & gut recherchiert. Und ganz nebenbei lernt man auch noch was über die Geschichte der Gletscherforschung.

Die Stille der Gletscher

Ulrike Schmitzer

Roman

Mit einem Nachwort von ZAMG*

Direktor Michael Staudinger

144 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen

18,- Euro

ISBN 978-3-903005-25-9

Edition Atelier

Auch als E-Book erhältlich!

*Zentralanstalt für Meteorologie u. Geodynamik

