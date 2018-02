Buchcafe Melange (c) STADTBEKANNT

Buchladen und Café in 1150

Der 15. Bezirk ist hipper als man denkt! Vor allem, wenn man die Reindorfgasse entlang spaziert, findet man immer wieder tolle Shops und Lokale. Ein ganz besonderes Kleinod ist dabei das Buchcafé Melange. Ein gemütlicher Ort für Bibliophile und Kaffeetrinker gleichermaßen!

Hereinspaziert!

Schon von außen vermittelt das Buchcafé Melange einen äußerst gemütlichen Eindruck. Wer durch die Auslage ins Innere späht, entdeckt einen wohlig geheizten Schwedenofen, gemütliche Lesesessel und natürlich Unmengen an Büchern. Das Buchcafé Melange ist, wie der Name schon sagt, nicht nur Buchladen sondern auch Kaffeehaus – eine Kombination, die nicht neu ist – aber selten so passend und gemütlich verwirklicht wurde wie hier.

Kaffee und Kuchen

So süß wie das Buchcafé selbst, ist auch die Auswahl an Mehlspeisen hier. Es gibt ein sorgfältig verkostetes Sortiment an Kuchen, Keksen und natürlich auch Kaffee. Dabei werden Produkte von kleinen Wienerischen Unternehmen angeboten. Zur Auswahl stehen etwa Kuchen vom Mehlspeisenlabor aus dem 14. Bezirk und Kekse von Blatt & Blüte (einem Mädls-Duo mit Faible für Süßes!). Der Kaffee stammt von der Rösterei Suchan aus Freistadt.

Bücher, wie wir sie mögen

Nicht zu vergessen: die Bücher im Buchcafé. Unser STADTBEKANNT-Highlight ist natürlich das Buch Schimpfen wie ein echter Wiener, das wir sofort entdeckt haben. Aber auch sonst tummeln sich hier kleine Büchlein, die sich als Geschenke eignen, Roman-Literatur, Sachbücher und Kinderbücher. Es ist ein Buchladen, der sich perfekt zum Stöbern anbietet. Ein Laden, wo man sich wohl fühlt und meistens mehr mit nach Hause nimmt, als man eigentlich vorhatte. Besonders ist außerdem die Auswahl an Büchern in Bosnisch, Kroatisch und Serbisch (also BKS Literatur). Und auch türkische Bücher gibt es hier zu kaufen.

STADTBEKANNT meint

Das Buchcafé Melange ist ein Wohlfühlort für Bibliophile, ein Platz zum Stöbern, wenn man Geschenke sucht oder auch einfach eine Zuflucht für einen ruhigen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Die Reindorfgasse ist hipper denn je und das Buchcafé Melange trägt definitiv dazu bei. Neben Romanen findet man hier außerdem auch BKS Literatur, türkische Büche oder Kinderbücher. Wir finden’s gemütlich und können euch nur empfehlen auch einmal vorbeizuschauen!

Buchcafé Melange Reindorfgasse 42

1150 Wien

www.buchcafe-melange.com

Reindorfgasse 421150 Wien Di-Mi, Fr 10:00 – 12:30 & 13:00 – 18:30 Uhr

Do 10:00 – 12:30 & 13:00 – 19:30 Uhr

Sa 10:00 – 15:00 Uhr

