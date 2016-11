Brust & Keule Lokal (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Einst war das Lokal in griechischer Hand, zwischendurch war es ein Trauerspiel und nun wird hier unter Aufsicht von Restaurantkritiker Duchemin alias Louis de Funès beste österreichische und böhmische Küche geboten – mit besonderem Augenmerk auf Ente. Wie schön, dass der Standort in der Würthgasse mit dem Brust & Keule neu belebt wurde!

Hoffnungsschimmer in der Döblinger Gastroszene

Jahrzehntelang kochte sich ein griechischer Gastronom erfolgreich in die Herzen von allerlei prominenten und weniger prominenten Gästen ehe er wieder zurück in die Heimat ging. Nach einigen missglückten Versuchen, die Lokalität wiederzubeleben, wurden die Räumlichkeiten schließlich vom Barkeeper Alexander Slezak und seine slowakischen Partnerin Simona Brunner übernommen. Mit Funès an ihrer Seite kann das Projekt eigentlich nur gelingen!

Funès in Döbling

Gibt es denn jemanden der ihn nicht liebt? Mit einer Anspielung auf Louis de Funès sowohl im Lokalnamen als auch mit einer Filmszene auf der Homepage kann der anstehende Besuch im Brust & Keule in Döbling ja eigentlich nur schön werden In seinem Film Brust oder Keule kämpft der Restaurantkritiker Charles Duchemin für die gute französische Küche und gegen industriell gefertigte Speisen. Französisch essen kann man hier nicht, dafür aber beste Hausmannskost aus Österreich und Böhmen.

Mut zur böhmischen Küche!

Den österreichischen Teil mit Schnitzel, Tafelspitz und Rostbraten kennt jeder, für den böhmischen Part der Speisekarte braucht es hingegen wohl die ein oder andere Erklärung. Und das, obwohl es doch eigentlich gar nicht so abwegig ist, neben österreichischer Küche auch Spezialitäten des Nachbarn und früherem Landgenossen anzubieten, der die Wiener Küche ja auch beeinflusst hat. Der Mut, das klassische Gasthaus-Speisenrepertoire um ein paar unbekannte Gerichte zu erweitern, ist jedenfalls sehr zu begrüßen.

Zum Beispiel: Erdäpfelnockerln mit Schafsmilchkäse

Braten und Knödel, Suppen und Teigwaren sind die Grundpfeiler der böhmischen Küche und finden sich in einer Handvoll Kombinationen auf der Speisekarte wieder. An erster Stelle ist etwa das slowakische Nationalgericht Bryndzov é Halušky vertreten, welches aus Erdäpfelnockerln, Schafsmilchkäse und geröstetem Speck besteht. Außerdem gibt es in dieser Kategorie noch Rindsbraten mit Gemüserahmsauce und Serviettenknödel, böhmischen Schweinsbraten mit Sauerkraut und Erdäpfelknödel oder das würzige Rindsgulasch mit Serviettenknödeln.

Entenbrust, Entenkeule

Mit Brust und Keule soll aber vor allem einer ganz speziellen Speise gedacht werden: der Ente. Nicht nur zur Martinizeit werden hier in Zukunft Entenbrust und Entenkeule auch in Spezialvarianten angeboten. Die Enten selber stammen aus einem kleinen Züchter in der Slowakei und die Rezepte aus der Familie von Simona Brunner.

Regional, nachhaltig und gut

Allgemein gilt dem Essen hier wohl die größte Aufmerksamkeit, denn Produkte aus der Region und Nachhaltigkeit sind den beiden Betreibern wichtig. Und das schmeckt man auch! Monsieur Duchemin wäre zufrieden!

STADTBEKANNT meint

Wie schön, dass der einst griechische Hot Spot in Döbling nun wieder herzeigewürdig ist. Mit dem Brust & Keule haben Barkeeper Alexander Slezak und Partnerin Simona Brunner dem geräumigen Gasthaus in der Würthgasse in Döbling wieder neues Leben eingehaucht. Nicht nur österreichische Küche stehen hier mit Schnitzel und Co. am Programm, sondern auch böhmische Spezialitäten und Gerichte rund um die Ente. Der gemütliche Gastgarten ist an schönen Tagen ein besonderes Highlight, ansonsten laden viele unterschiedliche Innenräumlichkeiten zum Verweilen, Feiern und Testessen ein.

Christina Wetter-Nohl



Brust & Keule Würthgasse 12

1190 Wien

http://www.brustkeule.at/

Würthgasse 121190 Wien Mo – So 10:00 – 24:00 Uhr

