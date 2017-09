Brunchen in Wien

caffe latte Brunch (c) STADTBEKANNT

Mit Freunden brunchen in Boboville

Nichts ist so mit dem Klischee besetzt, eine Frauen-Angelegenheit zu sein, wie der Brunch am Sonntag. Nein, nein, natürlich – auch für Familien, für Geburtstage und für alle möglichen Anlässe bietet ein Wochenend-Brunch das passendes Ambiente.

Die Nachfrage ist groß, und so haben Lokale, die sonst eigentlich kein Frühstück anbieten am Wochenende ihr Augenmerk auf den Brunch verlegt. Schaut doch selbst, Brunch-Locations in Wien Neubau!

Feldberg

Eigentlich ist sie viel zu unauffällig, die Tür zum Feldberg in der Westbahnstraße. Man läuft ganz leicht daran vorbei, dabei ist es das Lokal auf jeden Fall Wert hineinzuschnuppern. Hier lockt am Wochenende der Brunch von 10:00 bis 15:00 Uhr mit vegetarischen Bio-Gerichten, die so frisch und regional schmecken, wie der Name schon andeutet. Eine klare Empfehlung!

Feldberg

Westbahnstraße 21

1070 Wien

Café Restaurant Oben

Auf der Hauptbibliothek bei der Station Burggasse befindet sich das Café Oben, das sowohl mit seinem Ausblick als auch mit der Qualität der Speisen punktet. Es gibt nur wenige Orte, wo man so zentral einen Blick auf Wien erhaschen kann – und die Auswahl der regionalen Produkte rechtfertigt umso mehr eine etwas gehobenere Preispolitik. Am Sonntag kann man bis 15:00 Uhr brunchen und unter der Woche gibt es eine eigene Frühstückskarte, auf der vegane, glutenfreie und laktosefreie Kost extra gekennzeichnet ist.

Café Restaurant Oben

Urban Loritzplatz 2A

1070 Wien

Kulin

Das Kulin in der Siebensterngasse überzeugt sonst eigentlich durch das Cocktail- und Burrito-Angebot am Abend, aber sonntags, da ist auch das Frühstücksangebot einen Besuch wert. Neben den österreichisch – continentalen Standards mischen sich auch mexikanische Spezialitäten in die Speisekarte und so ist es gar nicht ungewöhnlich, wenn man einmal Nachos mit Guacamole zum Frühstück verzehrt. Platz gibt es eigentlich genug, aber eine Reservierung kann eigentlich nie schaden!

Kulin

Siebensterngasse 14

1070 Wien

Café Europa

Das Café Europa ist und bleibt ein zeitloser Tipp im 7. Bezirk, wo Lokale grundsätzlich ein ständiges Auf und Ab erleben. Es bietet sowohl für Nachtschwärmer als auch für Ganztages-Kaffeetrinker immer etwas Gutes – das Europa hat nämlich täglich von 9:00 bis 4:00 Uhr früh Frühstück und warme Küche. Aber vor allem das Frühstücksbuffet am Wochenende muss man einmal probiert haben. Da gibt es, angelehnt an den Namen, nicht nur österreichische Küche – und das in Form eines abwechslungsreichen Brunch-Buffets. Und weil das Café Europa fast immer für seine Gäste da ist, ist auch immer jemand da! Da kann’s dann schon auch voll werden an diesem schönen Ort im 7. Bezirk.

Café Europa

Zollergasse 8

1070 Wien

Spear

Am Sonntag gibt es zwischen 11:00 und 16:00 Uhr eine ganze Theke voll mit kalten Frühstücks-Leckereien und dazu ein Hauptgericht nach Wahl, Crêpe und alle nur denkbaren Eiergerichte. Also sattessen kann man sich bei diesem Brunch wirklich!

Spear

Neubaugasse 15

1070 Wien

SNEAK IN

Das SNEAK IN in der Siebensterngasse bietet ein sagenhaftes Brunch-Buffet an, bei dem sich sonntags die Menschen um die Plätze reißen. Kein Wunder, denn das Angebot ist wirklich sehr umfangreich und durchgehen schmackhaft. Ein Besuch ist nur mit Reservierung möglich, also am besten schnell eure Plätze sichern und Mägen trainieren – ihr werden auch dort viel Platz brauchen!

¡más! – Mexikanisches Restaurant

Siebensterngasse 12

1070 Wien

Theater Spielraum

Seit 2002 gibt es das Theater Spielraum im Siebten. Seitdem hat sich das Schauspielhaus in den Räumlichkeiten des alten Erika-Kinos in der Kulturszene etabliert – wenn auch etabliert das falsche Wort dafür scheint, denn kritisch, unangepasst und innovativ ist das Programm mehr denn je. Das zumeist junge Publikum weiß dies zu schätzen. Neben den obligaten Abendvorstellungen veranstaltet das Theater auch Matinéen, zu denen natürlich ein ordentliches Frühstück gehört. Denn wie lassen sich literarischer Anspruch und schauspielerische Kreativität besser genießen als mit Frühstück und Kaffee im Bauch?

Theater Spielraum

Kaiserstraße 46

1070 Wien

Frühstück: Termine siehe Homepage, immer 11:00 bis Beginn der Vorstellung

Caffé Latte

Alles, was ein gutes Lokal so haben sollte, das gibt es im Caffé Latte: Feines Frühstück, ausgiebigen Brunchgenuss, überaus genießbaren Kaffee, eine tolle Speisekarte sowie feine Cocktails für den gemütlichen Tagesausklang. Vor allem für das Brunchbuffet am Wochenende sollte man schon früh genug reservieren. Zum Glück aber gibt es das Caffé Latte sogar zweimal – da kann man sich dann aussuchen, wo man lieber hingeht. Das Konzept ist das gleiche. Ein kleiner Geheimtipp: Kommt man am Geburtstag vorbei, gibt’s ein gratis Gericht!

Caffé Latte

Neubaugasse 39

1070 Wien

Wir haben für euch noch weitere Brunch-Tipps für’s Wochenende gesammelt und die besten Brunchtipps nicht nur für den 7. Bezirk zusammengefasst!

