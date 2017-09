Brunch in Wien

SNEAK IN Buffet Putenschinken (c) STADTBEKANNT

Buffet mit allem, was das Herz begehrt

An Wochenenden wird in vielen Wiener Restaurants groß aufgetischt. Das Angebot reicht oftmals von diverse Käsesorten und Aufstrichen. über Salami, Schinken, Prosciutto und andere Wurstspezialitäten, bis zur Eierspeis und gebratenen Speck. Diverse Müslisorten, die mit Joghurt oder Milch zubereitet werden können, frische Früchte und Kuchenvariationen ergänzen das Angebot. Und auch allerlei Schmankerln stehen an so manchen Buffet bereit.

Wir haben für euch stadtbekannte Brunch-Tipps zusammengefasst!

Burg.ring¹

Das Burg.ring¹ ist für ein Ringlokal fast ein bisschen zu cool. Shabby-chique mit stylischen Lampen und jungem Publikum. Hier gibt es eigenen Kaffee aus Niederösterreich, Bio-Tee und jede Menge Kleinigkeiten. Auch die Mittagskarte birgt kulinarische Schmankerl. Zum Frühstück gibt es im Burg.ring¹ viele Ei-Gerichte, Bagels und Brote und was man sich eben gerne aussucht für die ersten Stunden des Tages. Unter der Woche ist erst ab 11:00 Uhr geöffnet, am Wochenende darf man sich schon um 9:00 Uhr hineintrauen und bis 14:00 Uhr wird ein Frühstücksbuffet angeboten.

Burg.ring¹

Burgring 1

1010 Wien

Café Bistrot Harvest

Das Café Bistrot Harvest ist fast ein rein veganes Lokal, in dem man sich wohl fühlt und genießt. Keine Spur von langweilig oder fad. Lecker ist angesagt, und das in familiär-chicem Ambiente. Der Wochenend-Brunch im Harvest ist ganz besonders zu empfehlen. Auch Nicht-Veganern wird hier nichts fehlen, so ergiebig ist das kreativ zusammengestellte Buffet.

Bei einem Bistrot, dass nach dem Wetter, also bei Kälte wärmende, bei Sonne kühlende Speisen anbietet, kann man schon sagen, dass es ganz besonders auf saisonales und auf die Gäste eingeht. Top!

Café Bistrot Harvest

Karmeliterplatz 1

1020 Wien

Bakery im Hotel Daniel

Die Bakery im Hotel Daniel ist das hauseigene Restaurant, das von früh bis abends ausgesprochen gute Speisen auftischt. Das Buffet ist eine herrliche Mischung aus internationalen Spezialitäten, regionalen Zutaten und kleinen Besonderheiten, die den Start in den Morgen gleich noch viel besser machen. Hier wird außerdem selbst gebacken und auch externe Besucher können sich am Buffet bedienen. Für 19,- Euro unter der Woche und 21,- Euro an Samstagen und Sonntagen ist man voll dabei!

Bakery im Hotel Daniel

Landstraßer Gürtel 5

1030 Wien

Zweitbester

Samstag, Sonntag und Feiertag gibt’s den Zweitbester Brunch mit allem drum und dran. Da muss man immer schnell reservieren, um einen Platz im eher kleinen Lokal zu ergattern. Und der Hype, der rund um die Zweitbester Burger und das Zweitbester Abendprogramm so umgeht, hilft dabei auch eher wenig. Soll heißen: das Zweitbester ist eine Adresse, die man entweder schon kennt oder bald kennenlernt. Also schnell nächstes Wochenende um 10:00 hingehen, bis 14:00 Uhr sitzenbleiben und alles aufessen! Yum!

Zweitbester

Heumühlgasse 2

1040 Wien

Corns’n’Pops Müsliparadies

Ob vor der Arbeit oder Uni, zum Brunch oder einfach so zwischendurch, aus über 50 verschiedenen Zutaten (bei denen wirklich kaum ein Wunsch offen bleibt) kann man sich seine perfekte Mischung zusammenstellen, und die Wahl fällt schwer: Flakes oder Pops, Nüsse oder Früchte, Milch oder Joghurt, oder gleich alles auf einmal? Und das ganze dann hier essen oder mitnehmen? Dazu gibts noch verschiedene vorgemixte Müslis für den individuellen Bedarf.

Corns’n’Pops Müsliparadies

Gumpendorfer Straße 37

1060 Wien

Café Pierre

Das Café Pierre ist eines der willkommenen Lokale, das man an einem stressigen Mariahilfer-Straße-Shopping-Tag aufsucht. Gepaart mit ein bisschen französischer Leichtigkeit und Entschleunigung wirkt der Kaffee und das Macaron wie ein Heilmittel nach der Hetzerei des Tages. Jeden Samstag und Sonntag gibt es im Pierre auch einen französischen Brunch, bei dem das Lokal als Nichtraucherlokal geführt wird. Und wer am liebsten die französische Küche gleich mit nach Hause nehmen will, der kann das sogar! Im Lokal befindet sich auch ein kleiner Shop mit französischen Spezialitäten.

Café Pierre

Windmühlgasse 32 / Ecke Barnabitengasse

1060 Wien

SNEAK IN

Das SNEAK IN in der Siebensterngasse bietet ein sagenhaftes Brunch-Buffet an, bei dem sich sonntags die Menschen um die Plätze reißen. Kein Wunder, denn das Angebot ist wirklich sehr umfangreich und durchgehen schmackhaft. Ein Besuch ist nur mit Reservierung möglich, also am besten schnell eure Plätze sichern und Mägen trainieren – ihr werdet auch dort viel Platz brauchen!

SNEAK IN

Siebensterngasse 12

1070 Wien

Weltcafé

Gemütlich, bunt, chillig, so zeigt sich das Weltcafé seinen Gästen. Nahe am Uni-Campus gelegen, lockt das Café sein überwiegend studentisches Publikum mit herrlichem Fair Trade Kaffee und hausgemachten Köstlichkeiten. Aber nicht nur zum Kaffee trinken kann man hier verweilen – besonders zum Wochenendbrunch sollte man sich hier auch schon mal den Magen vollschlagen. Die Speisen im Weltcafé stammen aus biologischer Landwirtschaft und sind so vielseitig wie die Welt: Egal ob indisch, italienisch, türkisch, nepalesisch oder doch einmal wieder traditionell österreichisch – hier isst man immer vorzüglich, denn das Weltcafé weiß seine Gäste zu verwöhnen!

Weltcafé

Schwarzspanierstraße 15

1090 Wien

Dellago

Jung, modern und groß kommt es herüber, das Dellago, das sich in die Lokalreihe in der Payergasse einfügt. Während täglich bis 15:00 Uhr verschiedene Frühstücksvariationen angeboten werden, setzt man am Wochenende und an Feiertagen auf ein großzügiges Brunchbuffet. Von 10:00 bis 15:00 Uhr kann im Dellago dann so richtig geschlemmert werden. Viel Bio gibt es hier und viel Frisches vom Markt.

Dellago

Payergasse 10

1160 Wien

Caffé Latte

Regelmäßig zur Schlemmeroase wird das Caffé Latte Hernalser Gürtel am Wochenende. Von 11:00 bis 15:30 Uhr heißt es dann: It’s Brunchtime! Um 14,90 Euro kann man sich nach Herzenslust am reichhaltigen und köstlichen Buffet bedienen.

Caffé Latte

Hernalser Gürtel 43

1170 Wien

Wir haben für euch noch weitere Brunch-Tipps für’s Wochenende zusammengesammelt und die besten Brunchtipps für den 7. Bezirk zusammengefasst!

