Fußball im Fernsehen (c) Oliver Ottitsch

Ausstellung im Club der Komischen Künste

Noch bis zum Muttertag kann man im Club der Komischen Künste Cartoons zu Brot & Spielen sehen. Wie immer witzig und orignell und natürlich bei freiem Eintritt!

Brot & Spiele

Chips in der Wampe und Fußball im Fernsehen – Mehr braucht’s nicht zur Glückseligkeit! 32 Zeichner haben die angewärmten Couchplätze verlassen und ihren gedopten Humor in die Arena geschickt. Dabei entzündet sich ein olympisches Gag-Feuerwerk der Sonderklasse mit allem, was Sie schon immer über Brot und Spiele wissen wollten:

Was tun bei Fußballfieber im Endstadion? Welche Sportarten gab es bei der mittelalterlichen Olympiade? Wer liked Gladiatoren auf Facebook? Wann denken Piranhas an ihren Cholesterinspiegel? Und wie sieht eine Ernährungspyramide für echte Männer aus?

Mit Cartoons von Dorthe Landschulz, Elisabeth Semrad, Martin Zak, Michael Holtschulte, Nicolas Mahler, Oliver Ottitsch, Schilling & Blum und vielen mehr.

Zur Ausstellung gibt es natürlich auch einen wunderschönen Katalog.

Alles auf einen Blick

Brot & Spiele

26. April – 14. Mai 2017

Club der Komischen Künste

im MuseumsQuartier

STADTBEKANNT

Club der Komischen Künste Museumsplatz 1

1070 Wien

+43 1 8902753

www.komischekuenste.com Museumsplatz 11070 Wien+43 1 8902753

Weitere Artikel

« Ponganic Cafe Hansi »