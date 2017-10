Brot Boutique Lokal (c) STADTBEKANNT

Deli, Bäckerei und Delikatessenshop

Die Brot Boutique ist mehr als Bäckerei oder Frühstücksplätzchen. Es ist eine kleine kulinarische Weltreise und ein perfekter Ort für’s Mittagessen oder für einen Snack zum Mitnehmen!

Streifzug durch die Länder

Mit der Brot Boutique hat sich Anastasia Bekker einen Wunsch erfüllt. In dem kleinen Laden, der auf den ersten Blick wie eine Bäckerei wirkt, lässt sie uns Wiener an ihrem Leben und ihren Erlebnissen teilhaben. Wir können uns kulinarisch durch die Länder kosten, in denen sie schon gelebt hat. Da gibt es dann zum Beispiel italienisches Bio-Olivenöl, Trüffel-Essig aus der Provence oder Sardellen aus Kroatien. Alle Produkte sind sorgfältig ausgewählt und haben eine hohe Qualität – das sieht und schmeckt man gleich!

Gemeinsamer Nenner: Brot

Vordergründig ist in diesem kleinen Lokal aber immer noch eines: Und zwar Brot. Die Brotlaibe und Bäckerwaren stammen von der Waldviertler Bäckerei Kasses, die nach dem „Slow Baking“-Prinzip arbeiten. Die wichtigste Zutat bei der Herstellung des Brotes ist demnach neben Mehl, Wasser, Salz und Hefe die Zeit. Die Brot Boutique ist einer der wenigen Standorte, der täglich beliefert werden und im Sortiment gibt es neben den vielen verschiedenen Brotvarianten auch ein paar süße Kleinigkeiten.

Frühstücken in der Brot Boutique

Das Lokal in der Krugerstraße wirkt von außen recht klein, wer sich jedoch hineintraut wird merken, dass man sich im hinteren Bereich auch an einigen erhöhten Tischen niederlassen kann. Viel Platz ist zwar nicht, aber genug um ein ausgiebiges Frühstück zu sich zu nehmen. Das Gebäck von Kasses gepaart mit weichem Ei, Beinschinken und mit einem Kaffee von Alt Wien – das wäre das Brot Boutique Frühstück. Aber auch ein orientalisches Frühstück mit israelischem Salat steht auf der Karte. Die hochwertigen Tees stammen übrigens aus Paris – auch hier merkt man also schon wieder die Einflüsse aus aller Herren Länder.

Mittags einen Ausflug

Und wer von der Weltreise noch nicht genug hatte – zur Mittagszeit könnt ihr die Spezialitäten aus aller Welt gleich noch einmal in einer neuen Variante probieren. Die Karte wird wöchentlich angepasst und hält von Hühnerspießen über Gnocchi bis hin zur Quiche jeden Tag etwas anderes bereit. Aber auch eine fixe Speisekarte gibt es, auf der vor allem Salate und Snacks zu finden sind. Für alle mit großem Hunger: keine Sorge, auch Schnitzel könnt ihr haben!

STADTBEKANNT meint

Die Brot Boutique ist Deli, Bäckerei und Delikatessenshop in einem. Hier teilt Anastasia Bekker ihre kulinarischen Eindrücke aus der ganzen Welt und das in Form von Frühstück, Snacks oder Mittagessen. Die Speisen wechseln ständig und auf der Facebook-Seite der Brot Boutique könnt ihr immer am Laufenden bleiben. Grundsätzlich bietet sich Vieles hier zum Mitnehmen an, aber im hinteren Bereich des Lokals gibt es ein paar wenige Sitzplätze für eine kleine Genusspause in der Wiener Innenstadt.

STADTBEKANNT

Brot Boutique Krugerstraße 7

1010 Wien

www.brotboutique.wien

Krugerstraße 71010 Wien Mo-Sa 8:00 – 19:00 Uhr

