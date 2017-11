Brot Boutique Catering (c) Brot Boutique

Kulinarische Weltreise auf Bestellung

Die Brot Boutique im ersten Bezirk ist für Viele eine beliebte Anlaufstelle für’s Mittagessen oder für einen Snack zwischendurch. Wenige wissen aber, dass man die internationalen Schmankerl auch als Catering bestellen kann!

Shop und Lokal im Ersten

Die Brot Boutique ist Deli, eine Bäckerei und ein Delikatessenshop in einem. Hier teilt Anastasia Bekker ihre kulinarischen Eindrücke aus der ganzen Welt und das in Form von Frühstück, Snacks oder Mittagessen. Die Speisen wechseln ständig und auf der Facebook-Seite der Brot Boutique könnt ihr immer am Laufenden bleiben, was es diese Woche so gibt. Für alle, die die Gerichte aber einmal in anderer Umgebung genießen möchten, bietet sich das Catering an!

Catering

Viele, die die Brot Boutique in der Krugerstraße sogar regelmäßig besuchen wissen es gar nicht: man kann die Schmankerl hier auch als Catering bestellen. Anastasia Bekker, die Chefin des Hauses, belieferte bereits unterschiedliche Firmen, Tanzschulen oder auch private Gesellschaften. Das Angebot ist dabei ideenreich und vielfältig, denn es gibt zwar eine Auswahl an Brötchen, Quiche und Snacks im Sortiment, aber wenn jemand Sonderwünsche hat werden diese natürlich eingearbeitet.

Buntes Angebot

Wer die Brot Boutique kennt, der weiß, dass hier Spezialitäten aus aller Herren Länder angeboten werden. Da gibt es dann zum Beispiel italienisches Bio-Olivenöl, Trüffel-Essig aus der Provence oder Sardellen aus Kroatien. Für das Catering werden diese Zutaten zu kleinen Snacks und Fingerfood verarbeitet. Es gibt Mini-Sandwiches, Baby-Hamburger oder kleine Quiche-Törtchen. Auch Nachspeisen werden serviert. Vielfältig und international!

Brot Boutique bestellen

Wer jetzt Lust bekommen hat, die Brot Boutique Angebote zu probieren, dem empfehlen wir vorerst einen Besuch im Laden in der Krugerstraße – dort könnt ihr euch nämlich in Ruhe durch das Sortiment kosten. Wenn ihr euch dann für eure Lieblinge entschieden habt, meldet euch einfach direkt bei Anastasia Bekker unter +43 644 417 6181 oder unter brotboutique@gmail.com. Dann könnt ihr all eure Sonderwünsche abgeben und euch individuell beraten lassen. Mahlzeit!

Brot Boutique Krugerstraße 7

1010 Wien

www.brotboutique.wien

Krugerstraße 71010 Wien Mo-Sa 8:00 – 19:00 Uhr

