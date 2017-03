British Sea Power (c) Steve Strange

Let The Dancers Inherit The Party

Die Gitarrenformation BRITISH SEA POWER kommt mit ihrem neuen Album am 21. Mai 2017 in die Szene Wien und wir verlosen 1×2 Karten für das Konzert!

British Sea Power

Sie schreiben ihre Musik, wo andere Urlaub machen. Und zwar im südenglischen Brighton und auf der wildromantischen schottischen Isle of Skye. Das Ergebnis ist ebenfalls wildromantisch: Indie von der Insel. Mal melancholisch, manchmal frech und mit jaulenden Gitarren. Das brachte ihnen Vergleiche mit Kollegen wie The Cure, Joy Division, Pixies und Arcade Fire ein.

Gegründet im Jahr 2000, legten British Sea Power drei Jahre später ihr Debüt mit der untergangsprophetischen Titel „The Decline Of British Sea Power“ vor, das von der Sunday Times mit unmissverständlichen Worten begrüßt wurde: „The best band in Britain.“ Seitdem entwickelte sich das Sextett zu einer Institution in der britischen Indierock-Landschaft, wurden mit ihrem Top-Ten-Album „Do You Like Rock Music?“ 2008 für den Mercury Prize nominiert und bespielten mit ihren Pub -Freunden von The Killers amerikanische Megastadien.

Alles auf einen Blick

British Sea Power in der Szene Wien

Sonntag, 21. Mai 2017

Einlass 19:00

Beginn 20:00

Tickets 25,- Euro

Die Tickets werden für die Gewinner an der Abendkassa hinterlegt!

Teilnahmeschluss ist der 28. April 2017!

British Sea Power ((szene)) Gewinnt 1x2 Tickets für British Sea Power in der Szene Wien am 21. Mai 2017!

STADTBEKANNT

Szene Wien Hauffgasse 26

1110 Wien

