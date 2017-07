Britischer Tag in Wien

Cafe Little Britain Frühstück (c) STADTBEKANNT Friedl

Baked Beans, Scones und Ale

Wir ersparen uns die nächste London-Reise und bringen Großbritannien direkt nach Hause. Unsere Stadt bietet zahlreiche Möglichkeiten das britische Leben direkt vor der eigenen Türe genießen zu können. Lest hier, wie ihr einen britischen Tag in Wien erlebt!

Deftiges Frühstück

Einen britischen Tag startet man verpflichtend natürlich mit einem ordentlichen englischen Frühstück. Wo es die besten Fish and Chips, Baked Beans und Sausages gibt, haben wir hier für euch zusammengetragen. Wenn ihr wirklich alles richtig machen wollt, müsst ihr bei der ersten Mahlzeit des Tages übrigens vier Gänge zu euch nehmen. Angefangen wird mit einem Fruchtsaft, meistens Grapefruit, weiter geht es mit Frühstücksflocken bevor man zum Hauptgang, der aus mehreren warmen Speisen besteht, kommt. Abgeschlossen wird mit Tee, Toast und Zitrusmarmelade. Enjoy your Meal!

GB-Shops in Vienna

Wie holt man sich Großbritannien nach Hause? Natürlich am besten durch typisch britische Produkte! Darum nutzen wir den restlichen Vormittag mit Shoppen. Seien es Bücher aus Shakespeare & Company, Essen aus Bobby’s Foodstore, Kleidung aus dem Abbey Road-Shop, Designgegenstände oder Möbel aus dem Happy Living oder Vinyls aus dem Recordbag, in Wien kann man fast alles „very british“ kaufen.

Shakespeare & Company

Sterngase 2

1010 Wien

Bobby’s Foodstore

Schleifmühlgasse 8

1040 Wien

Abbey Road im Generali-Center

Zieglergasse 1

1070 Wien

Happy Living

Singerstraße 26A

1010 Wien

Recordbag

Kollergerngasse 4

1060 Wien

It’s teatime!

Das Frühstück noch halb im Mund geht es schon zur nächsten Mahlzeit des Tages. Aber die köstlichen Scones und süßen Pies darf man sich zum Nachmittagstee keinesfalls entgehen lassen. Die besten Orte in Wien sind hierfür wohl The Pie Factory, 12 munchies, Rori’s Finest Sweets, Sir Harly’s Tea und natürlich das Cafe Little Britain. Weitere Vorschläge für gute Teehäuser, die nicht unbedingt alle original britisch sind, findet ihr hier. In einigen der erwähnten Lokale gibt es auch Pikantes für jene, die schon wieder etwas mehr Hunger haben. Eine gute Alternative hierfür wären aber auch die Cornwall Pasty Pirates.

The Pie Factory

Spitalgasse 15

1090 Wien

12 munchies

Türkenschanzstraße 2

1180 Wien

Rori’s Finest Sweets

Pilgramgasse 11

1050 Wien

Sir Harly’s Tea

Mariahilfer Straße 44/45

1060 Wien

Cafe Little Britain

Engerthstraße 249

1020 Wien

Cornwall Pasty Pirates

Zollergasse 2

1070 Wien

Movie, Comedy and Theatre

Eine britische oder zumindest englischsprachige Abendbeschäftigung ist schnell gefunden. Mit dem Artis International, dem Haydn Cinema, dem Burgkino, dem Votivkino und dem Filmcasino haben wir in Wien zahlreiche Kinos, die Filme ausschließlich oder zumindest regelmäßig auf Englisch bzw. in der OV zeigen. Unerwähnt darf natürlich auch das Vienna’s English Theatre nicht bleiben, wo – wie der Name ja vermuten lässt – nur englischsprachige Theaterstücke gespielt werden. Wer es gerne lustig hat: Im Tunnel findet alle zwei Wochen die Veranstaltung „How to laugh in English“ statt, wo internationale Stand-Up Comedians ihre Schenkelklopfer auf englisch raushauen.

Artis Inernational

Schultergasse 5

1010 Wien

Haydn Cinema

Mariahilfertsraße 57

1060 Wien

Burgkino

Opernring 19

1010 Wien

Votiv Kino

Währinger Straße 12

1090 Wien

Filmcasino

Margaretenstraße 78

1050 Wien

Vienna’s English Theatre

Josefsagsse 12

1080 Wien

Tunnel

Florianigasse 39

1080 Wien

Afterparty im Pub

Ein echt-britisches Ale als Betthupferl darf heute auf keinen Fall fehlen! Zwischen den unendlich vielen genialen Irish Pubs der Stadt ist es gar nicht so leicht ein echt britisches zu finden. Wie beim Brexit sind es auch hier die Schotten auf die wir Europäer uns verlassen können. Mit dem Highlander und dem Tam O’Shanters sind hier zwei tolle Häuser vertreten. Mit dem Red Lion gibt es zumindest ein englisches Pub. Weniger Pub aber trotzdem englisch ist der London Club Vienna.

Highlander Scottish Pub

Garnisongasse 3

1090 Wien

Tam O’Shanters

Liechtensteinstraße 104-106

1090 Wien

Red Lion Pub

Löwengasse 6

1030 Wien

Thementage in Wien

Habt ihr genug vom Norden und Lust auf den heißen Süden, genießt Mexiko in Wien und Italien in Wien. Wenn euch das englische Frühstück nicht gut getan habt, schaut euch hier nach Alternativen um! Die allgemeinen Tageshöhepunkte der Stadt findet ihr wie immer bei unseren Tagestipps.

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 27.7.17 Heute in Wien: 28.7.16 »