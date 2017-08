Brinner im Vienna Marriott Hotel

Brinner, Hotel Mariott Fotocredit: Chrissinger.com

Der Food-Trend aus Kalifornien

STADTBEKANNT verlost einen genussvollen Abend im Parkring Restaurant mit Brinner für 2 Personen (Brinnerspeise inkl. Aperitif) – das Beste von Frühstück und Abendessen in einer einzigen grandiosen Mahlzeit!

Das Parkring Restaurant im Vienna Marriott Hotel ist schon seit längerem bekannt für experimentierfreudige wie hochklassige Küche. Wenig überraschend also, dass man sich gerade hier dazu entschlossen hat, Brinner ins Programm aufzunehmen. Dieser Food-Trend, der einst im fernen Kalifornien seinen Anfang nahm, kombiniert Breakfast und Dinner und verlegt die erste Mahlzeit des Tages an den Abend.

Beliebt bei Brinner-Fans ist alles, was morgens wie abends schmeckt – also Kaffee und Cocktails, Waffeln mit Erdbeeren, aber auch Ei und Backhuhn, oder ein Salat aus Wassermelone und Feta. Idealerweise werden Frühstücks- und Dinnerbausteine zu kreativen neuen Speisenkreationen verquickt, was spannende und ungewohnt intensive Gaumenerlebnisse garantiert. Im Parkring Restaurant des Vienna Marriott Hotels gibt es Brinner jede Woche montags und dienstags ab 18:00 Uhr.

Spielt mit und sichert euch das kulinarische Erlebnis für zwei!

Teilnahmeschluss ist der 22.9.2017!

Parkring Restaurant - Vienna Marriott Hotel Parkring 12a

1010 Wien

+43-1-51518 6800

