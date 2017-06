Brinner im Marriott

Brinner, Hotel Mariott Fotocredit: Chrissinger.com

Breakfast and Dinner

Darauf haben wir schon lange gewartet. Das Frühstück zum Abendessen und statt der Melange ein Cocktail – die perfekte Kombi aus Breakfast und Dinner gibt es seit Mai im Vienna Marriott Hotel!

Trend aus Kalifornien

In Amerika macht man es schon länger – jetzt endlich gibt’s den Brinner auch in Wien! Ein Abendessen, wo das aufgetischt wird, was man sonst eher beim Frühstück erwartet. Aber wer jetzt denkt, es wird einfach nur das Frühstück am Abend serviert, der irrt. Nein – auch die Gerichte selbst stellen eine Kombination aus den beiden Mahlzeiten dar. So verbinden sich süße und salzige Speisen, Kaffee mit Cocktails und Gesundes mit süßen Verführungen.

Food-Trend perfektioniert

Man hat sich im Vienna Marriott Hotel schon seit Monaten an die akribische Konzeption des perfekten Menüs für den Brinner gemacht. Mathias Hauzinger, der Director of Restaurants, will mit dem Angebot nicht nur einen Trend aufgreifen, sondern vor allem die Gäste (und deren Geschmacksnerven!) überraschen. Jedes Gericht besteht sowohl aus Frühstücks- als auch aus Dinner-Komponenten. Und so gibt es etwa Pancakes mit Speck oder Waffeln mit Hühnerfleisch auf der Karte zu finden!

Brinner für Alle!

Wer den Brinner probieren will, kann das ab sofort jeden Montag und Dienstag ab 18:00 Uhr im Parkring Restaurant des Vienna Marriott Hotels tun. Die Speisekarte lässt einem wirklich das Wasser im Munde zusammenlaufen und diese perfekte Kombi aus den besten Dingen des Tages (Frühstück UND Cocktails!) ist wie für Wien gemacht. Das Brinner-Angebot wird außerdem monatlich durch Food-Blogger Gerichte ergänzt – man kann also getrost öfter hingehen und findet bestimmt immer wieder Neues auf der Karte!

Alles auf einen Blick

Brinner im Vienna Marriott Hotel

jeden Montag und Dienstag

ab 18:00 Uhr

Parkring Restaurant

Parkring 12A

1010 Wien

Reservierung

01 515 18 6800

gutscheinshop@marriotthotels.com

