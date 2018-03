Bosch & Hofbauer – Gewinnspiel

STADTBEKANNT verlost 1×2 Tickets für die Ausstellung Korrespondenzen BOSCH & HOFBAUER.

Die Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien zeigt im Theatermuseum die Ausstellungsreihe Korrespondenzen. Hier werden aktuelle Werke von Künstlerinnen und Künstlern dem Weltgerichts-Triptychon von Hieronymus Bosch gegenübergestellt.

Anna Hofbauer: Drucke

Ab April 2018 tritt die Künstlerin Anna Hofbauer in Korrespondenz mit Hieronymus Bosch. Sie wurde 1981 in Wien geboren und studierte Bühnengestaltung an der Universität für angewandte Kunst sowie Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. In der Ausstellung setzt sich Hofbauer mit den Mitteln und Methoden der Überlieferung von Erzählungen auseinander. Dabei untersucht sie die Frage, wie sich die Verwendung des Mediums auf die Beschaffenheit und Textur der Mitteilung auswirkt.

Alles auf einen Blick

Bosch & Hofbauer – Korrespondenzen

13. April – 17. Juni 2018

Kuratiert von Anamarija Batista

Ticktes: 12,- Euro

Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien im Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2

1010 Wien

Termine

Kuratorinnenführung – Sa, 14. April 2018 | 15:30 Uhr & Sa, 16. Juni 2018 | 15:30 Uhr

Symposium – Sa, 5. Mai 2018, 16:00 Uhr

Künstlerinnengespräch – Mo, 11. Juni 2018, 19:00 Uhr