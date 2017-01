Kunst und Musik im Blumenladen

In der Wilhelminenstraße befindet sich ein Blumengeschäft, wo nicht nur Floristik eine Rolle spielt, sondern auch Kunst und Musik ganz groß geschrieben werden. Wer sich also nebst Blumen auch noch an anderen Dingen erfreuen möchte oder auf der Suche nach Geschenken ist, der ist hier richtig.

Die schönen Dinge im Leben …

… damit beschäftigt man sich hier am liebsten. Klar, vornehmlich gibt es bei Blumen Stadler natürlich Blumen für jeden Anlass. Ob Valentinstags-Strauß, Geburtstagsgrüße oder Hochzeitsbouquet – hier findet man sowohl für kleine Anliegen als auch für regelmäßige Aufträge das Richtige. Was aber Susanne Stadler eine Leidenschaft ist, das sind die Stones und deren Musik. Aber nicht nur die Stones, sondern Musik im Allgemeinen wird hier groß geschrieben und so ergibt es sich, dass Susanne Stadler genau die richtige Ansprechperson ist, wenn man auf der Suche nach Konzert- (oder Opern-)Karten ist.

Ein Blumenladen – viele Anlässe

Die Wände bei Blumen Stadler sind (sofern nicht von Blumen oder Vasen bedeckt) mit bunten Postern der Stones versehen. Aber nicht nur das – regelmäßig hängen hier verschiedene Kunstwerke, die es zu bestaunen gilt. Die Blumen teilen sich ihren Platz im Laden außerdem mit vielen Kleinigkeiten, die sich als Geschenke eignen: Edeldestillate, Weine, handgeschöpfte Schokolade, Floralsecco, und, und, und. Blumen-technisch deckt man hier natürlich vom kleinen Blumenstrauß über die Trauerfeier bis zur üppigen Veranstaltungs-Dekoration alles ab.

Blumentaxi

Eine Besonderheit ist außerdem das Blumentaxi, das immer dann für einen da ist, wenn man es selbst nicht in den Laden schafft. Von 0:00 bis 24:00 Uhr heißt es nur anrufen, und schon wird der Blumengruß pünktlich an den gewünschten Empfänger geliefert. Das ist vor allem für Sonn- und Feiertage ein toller Service! Und auf dieses Stichwort wollen wir auch gleich noch eingehen: Service und Beratung sind zwei wichtige Punkte, die man bei Blumen Stadler nicht nur ernst nimmt sondern auch kompetent beherrscht. Wer besondere Anliegen hat, der wird hier garantiert gekonnt betreut.

STADTBEKANNT meint

Ein Blumenladen, der gleichzeitig ein bisschen Galerie und ein bisschen Treffpunkt für Musikliebhaber ist – das ist Blumen Stadler. Hier weiß man nicht nur, wie man eine Hochzeit richtig verschönert oder einen Geburtstagsstrauß zusammenstellt, sondern man kennt sich auch mit Musik aus (vor allem die Rolling Stones haben es Susanne Stadler angetan!). An den Wänden werden regelmäßig verschiedene Künstler ausgestellt und in Kombination mit den vielen Blumen und kleinen Geschenken muss man sagen, es ergibt sich eine bunt-freundliche Mischung aus Dingen, die das Leben verschönern – und die hat man hier schließlich am liebsten.

STADTBEKANNT

Blumen Stadler Wilhelminenstrasse 40

1160 Wien

https://www.blumen-stadler.at/

Wilhelminenstrasse 401160 Wien Mo – Fr 7:30 – 18:30 Uhr

Sa 7:30 – 15:30 Uhr

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 26.1.2017 Blumen Stadler – Gewinnspiel »