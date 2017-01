Blumen Stadler – Gewinnspiel

Falco (c) Blumen Stadler

Falco lebt!

STADTBEKANNT verlost einen handsignierten, limitierten Falco Druck vom österreichischen Pop Art Maler Martin Georg Sonnleitner. Zur Verfügung gestellt von Blumen Stadler.

Blumen Stadler

Warum gerade ein Blumenladen ein Falco Poster sponsert, ist schnell erklärt. Susanne Stadler hat ihre Leidenschaften verbunden und betreibt in der Wilhelminenstraße nicht nur ein Blumengeschäft mit hervorragendem Service, sondern nutzt die Räumlichkeiten gleich auch noch als Galerie. Musik wird ebenfalls groß geschrieben und so kann man sich hier wirklich mit allen schönen Dingen beschäftigen: Musik, Kunst und Blumen!

60 Jahre Falco

Der Superstar von Welt wäre heuer 60 Jahre alt geworden. Deswegen gibt’s pünktlich zu seinem Geburtstag für euch ein Geschenk. Und zwar dieses handsignierte Poster von Martin Georg Sonnleitner. Am 19. Februar 1957 wurde er geborten – deswegen ist das auch der Tag der Verlosung. Etwas trauriger ist die Tatsache, dass Falco’s Todestag ziemlich Nahe an seinem Geburtstag liegt. Das geschah nähmlich am 6. Februar 1998.

Teilnahmeschluss ist der 19. Februar 2017!

