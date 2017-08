Gin Tonic Blue Gin (c) STADTBEKANNT

Reisetbauer Dry Gin

#STADTBEKANNTGinTage – Gewinnt eine Flasche des Reisetbauer Blue Gin. 27 Botanicals, Quellwasser aus Oberösterreich und eine sorgfältige Destillation in Kupferblasen. Lasst ihn euch schmecken!

Reisetbauer Destillerie

Bei Reisetbauer in Oberösterreich werden schon seit 1994 Brände hergestellt. Das aktuelle Top-Produkt im Sortiment ist jedoch der Premium Blue Gin. Gebrannt wird die Spirituose aus der Weizensorte „Mulan“, die in Oberösterreich angebaut wird. Im Pot-Still-Verfahren bei niedriger Temperatur findet die Destillation zum Feinbrand statt. Danach kommen Wacholder und 26 weitere Gewürze aus aller Welt. Was entsteht ist der Reisetbauer Premium Dry Gin: Blue Gin.

Gewinnen und Genießen

Für die STADTBEKANNT Leser gibt es eine Flasche Blue Gin zu gewinnen. Daraus solltet ihr euch am besten dann gleich einen Cocktail mixen. Zum Beispiel einen Blue Gin Vivienne Martini! Gebt bitte eure Adresse an, damit euch der Gin direkt zugesendet werden kann.

Teilnahmeschluss ist der 30. September 2017!

Blue Gin Gewinnt 1 Flasche Reisetbauer Premium Blue Gin. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

