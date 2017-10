Blood Simple Filmcasino

Blood Simple Still

Coen Brothers im Filmcasino

Der Film Blood Simple aus dem Jahr 1984 wurde 2001 restauriert und am 11. Oktober wird der Debüt Film der Coen Brothers im Filmcasino gezeigt. Ihr könnt 1×2 Karten dafür gewinnen.

Klassiker im Kino

Das Regie-Debüt von Joel and Ethan Coen, der 1984 Neo Noir Thriller BLOOD SIMPLE, ist bis heute eines ihrer schönsten Meisterwerke und gilt zurecht vielen bereits als Klassiker. Der Film, der das amerikanische Independet Kino nachhaltig veränderte und dem vielleicht wichtigsten Regie-Duo unserer Zeit zum Durchbruch verhalf, kommt jetzt in einer restaurierten Fassung des Director’s Cut ins Kino, die direkt vom Original-Negativ gemacht wurde. Im Filmcasino zweigen wir diese Fassung und für Analog-Aficianados auch eine Original 35mm-Kopie (vom Director’s Cut 2001 mit restaurierter Tonspur) – beides in OmU.

Inhalt

In einer staubigen Stadt in Texas: Abby (großartig wie immer: Frances McDormand) betrügt ihren Mann, Bar-Besitzer Marty (Dan Hedaya), mit einem der Barkeeper Ray (John Getz). Als Marty dahinter kommt beauftragt er den skrupellosen Detektiv Visser (M. Emmet Walsh), beide zu töten. Doch Visser hat eigene – viele lukrativere – Pläne. Eine Netz aus Lügen und Täuschungen wird gesponnen, nach einem Mord gerät dann alles außer Kontrolle. Voller Supsense und schwarzem Humor geht es zu einem filmischen Kli-max, der schon erahnen lässt, was die Coens danach liefern sollten.

Programm

Blood Simple

USA 1984/2001

R: Joel & Ethan Coen

Mit: Frances Mcdormand, Dan Hedaya u.a. 96 Min.

11. Oktober 2017 – DCP

13. Oktober 2017 – 35mm

Trailer

Teilnahmeschluss ist der 8. Oktober 2017!

STADTBEKANNT

Filmcasino Margaretenstraße 78

1050 Wien Margaretenstraße 78

