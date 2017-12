Block44 Beutel Shop (c) STADTBEKANNT

Concept Store im 15. Bezirk

Block44 vereint coole Streetware, einen gemütlichen Ort fürs Kaffeekränzchen und eine Bike Boutique unter einem Dach. Wir waren in der Reindorfgasse zu Besuch!

Drei in Eins

Seit einigen Jahren wird die Reindorfgasse nun schon von einem „new kid on the block“ verschönert. Naja, so neu sind sie nicht mehr – aber immer noch so cool wie am Anfang – im Jahr 2014. Birgit Rampula hat mit ihrem Label amateur-fashion den linken Teil des Shops inne, Daniel Müller widmet sich mit dem Fahrradladen „Fix dich – die Track Bike Boutique“ dem rechten Teil des Geschäfts. Und dazwischen: da kann man sich gemütlich für einen Kaffee oder einen Snack niederlassen.

amateur fashion

amateur fashion ist ein tolles Label für Liebhaber der sportlich-lässigen Mode und für alle, die es gerne bequem und doch stylisch haben. Schon beim Anblick der Stücke weiß man, dass man sich in diesen Sachen wohl fühlt. Birgit Rampula fertigt seit 2007 die originellen und doch bequemen Stücke. In einem kleinen Hinterzimmer im Block44 produziert sie ihre Kollektionen, besondere Stücke für die Kleinsten oder auch individuelle Nachbestellungen falls die richtige Größe nicht im Shop zu finden ist.

Fix dich – die Track Bike Boutique

Daniel Müller war schon in jungen Jahren als Fahrradbote tätig und hat dabei eine Leidenschaft für Singlespeed Bikes entwickelt. In seinem Shop konzentriert er sich voll und ganz auf die Herstellung perfekt abgestimmter Bikes für seine Kunden. Aus individuell zusammenstellbaren Einzelteilen werden coole Räder. Natürlich können die Einzelteile auch Stückweise gekauft werden.

NCOTB

NCOTB steht für „New Coffee on the Block“ und wird von Birgit Rampula und David Müller gleichermaßen mitbetrieben. Der kleine Coffeeshop dient als Bindeglied zwischen Fahrradshop und Mode – hier kann man sich für eine kleine Pause niederlassen, Süßes vernaschen oder hippe Drinks probieren. Außerdem gibt es auch ein kleines Regal mit besonderen Stücken und Dingen, die man haben möchte!

STADTBEKANNT meint

Das Block44 holt ein kleines Stück Berlin nach Wien und macht den 15. Bezirk zu einer kleinen Hipster-Hochburg. Hier vereinen sich die Mode von Birgit Rampula und das Fahrradfachgeschäft von David Müller. Dazwischen kann man sich für einen Kaffee niederlassen. Definitiv einen Besuch wert!

STADTBEKANNT

Block44 Reindorfgasse 44

1150 Wien

www.block44.at

Reindorfgasse 441150 Wien November – März

Di-Fr 10:00 – 19:00 Uhr April – Oktober

Di-Fr 11:00 – 20:00 Uhr

