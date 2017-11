Biodeli Lokal (c) STADTBEKANNT

Imbiss im 6. Bezirk

Mit zwei Filialen bringt das biodeli bunt durchmischte Küche in feinster Bio-Qualität an die Leute. Wir haben uns das Lokal in der Gumpendorfer Straße 36 einmal genauer angesehen.

Gelebte Gastfreundlichkeit

Hinter biodeli steht Daniel, ein leidenschaftlicher Gastgeber, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Seine große Liebe ist Italien! Für ihn gibt es nichts Schöneres als die südländische Gastfreundlichkeit – wenn Bruder, Schwester, Freund, Nachbar und Rivale gleichermaßen willkommen sind und das Wichtigste das gemeinsame Essen ist.

Bunte Besetzung, buntes Essen

Daniel selbst kocht am liebsten asiatisch, zum Beispiel vietnamesische Phos. Seine beiden Mitarbeiter bringen die Küche ihrer Herkunftsländer mit ein: Roberto kommt aus Italien und Kiko ist Halbspanier. Aber auch seine Familie hat Daniel schon eingespannt: Sein Vater Heinz macht die Torten und kümmert sich um die österreichischen Gerichte. So viele Abwechslungsmöglichkeiten will man natürlich ausnutzen, weshalb es eine wöchentlich wechselnde Karte gibt.

Schon am Morgen bio

So abwechslungsreich wie die Wochenkarte ist auch das Frühstück in der Gumpendorfer Filiale, das von Montag bis Freitag von 9:00 bis 11:30 Uhr bestellt werden kann. Neben einer italienischen Variante stehen verschiedene Brote, Eiergerichte, Waffeln, Porridge und Smoothiebowls auf der Karte. Der Kaffee kommt von Alt Wien. Auch er ist natürlich bio und fairtrade.

STADTBEKANNT meint

Wer die Wichtigkeit von bio-zertifizierten Produkten erkannt hat, weiß, dass man bei biodeli genau an der richtigen Adresse ist. Sogar die Verpackungsmaterialien sind nachhaltig! Ja, denn man kann die Speisen auch mitnehmen oder bestellen. Die Auswahl der Gerichte ist jede Woche neu und deckt viele verschiedene Küchen dieser Welt ab. Es ist immer für jeden etwas dabei: Ob vegan, vegetarisch, mit Fleisch, gluten- oder laktosefrei. Auf jeden Fall immer bio!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Ganz Wien aufgelistet – Gewinnspiel