Bio-Läden in Wien

Gemüse BioWerkstatt

Naturkost – Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft

Genug von der wässrigen spanischen Tomate? Wie wär’s stattdessen mit g’schmackigen reifen Bio-Paradeisern aus Österreich? Diese schmecken viel besser und gleichzeitig freut es das gute Gewissen.

Für Geschmacksexperten und umweltbewusste Einkäufer sind Bio-Läden nicht mehr aus Wien wegzudenken. Viele haben zu dem Schwerpunkte gesetzt: Seien es nun hausgemachte Bio-Spezialitäten heimischer Bauern, ökologisch hergestellter Fair-Trade Kaffee, oder naturbelassene Rohköstlichkeiten – das Gewissen lacht, und ebenso der Gaumen!

Ab Hof

Wer auf der Suche nach hochqualitativem Bio-Fleisch ist, der wird bei Ab Hof in der Jörgerstraße definitiv fündig. Hier gibt es zwar auch Bio-Milch, Käse, Fisch, Weine und Bier, aber den Hauptteil der Vitrine nehmen verschiedenste Wurst-Variationen und Fleischstücke ein. Ein besonderes Highlight: Der Ochsen-Leberkäse! Die klassische Leberkassemmel mal ganz anders. Aber auch die etwas kleineren Vitrinen mit Käse beziehungsweise frischem Fisch bieten eine feine Auswahl. Bedient wird man hier immer freundlich und zu den Produkten (die übrigens aus dem Waldviertel stammen) kann man sich natürlich immer auch genauer informieren.

Ab Hof

Jörgerstraße 56-58

1170 Wien

BioWerkstatt – GenussBar

Die BioWerkstatt im Ersten Bezirk ist in erster Linie ein Marktplatz für österreichische Bio-Lebensmittel. Produkte namhafter Bio-Marken wie Sonnentor, Zotter oder Joseph Brot sind hier Fixbestandteile des Sortiments, ebenso wie Gemüse, Obst, Säfte und Öle aus kleineren heimischen Bio-Betrieben. Aber auch ein Mittagstisch lädt ein, die Bio-Welt kennenzulernen. Ein spezieller Fokus wird hier außerdem auf RAW Food gelegt und dazu finden immer wieder Workshops und Seminare statt!

BioWerkstatt – GenussBar

Biberstraße 22a

1010 Wien

Lebenswert

Der feinsinnige Feinkostladen Lebenswert versteht sich nicht als Geschäft im traditionellen Sinne. Viel eher gleicht das kooperative Projekt Lebenswert einem öffentlichen Wohnzimmer, in dem man eben auch einkaufen kann. Im Mittelpunkt des kulinarischen Angebots stehen die Grünen Smoothies: Diese vitamin- und proteinreichen Gesundheitsbomben werden aus Blättern, Obst und speziellem Kangen-Wasser zusammengemixt. Aber auch andere Angebote kommen nicht zu kurz. Von erlesenen Weinen über Rohkost und heimischen Marmeladen bis hin zu liebevoll bestickten Textilwaren reicht das umfangreiche Sortiment.

Lebenswert

Krottenbachstraße 90-92

1190 Wien

Firmann’s Bauernkörberl

Ein Name als Programm: Schon seit einiger Zeit verkaufen Andrea und Harald Firmann in ihrem Geschäft Weinviertler Bio-Spezialitäten. Liebevoll angerichtet in geflochtenen Körben strahlen dem Besucher hier die Äpfel entgegen. Auch die Brote und die Kuchen laden wahrlich zum Genuss ein. Nicht-Veganer kommen bei den erlesenen Käsesorten auf ihre Kosten. Kein Wunder, denn alles hier bio und das meiste regional. Importiert werden lediglich ein paar ausgewählte Fair-Trade-Produkte. Darüber hinaus kann man als Konsument bei Firmann’s ganz einfach nachverfolgen, woher die Ware stammt. Ein schönes Gefühl!

Firmann’s Bauernkörberl

Westbahnstraße 2

1070 Wien

dazu Hofladen

Schon über Generationen betreibt die Familie Rohrauer ihren Bio-Hof im Burgenland und stellt nach hauseigenen Rezepten Marmeladen, Senfe, Sirupe und Pesti her. Damit auch die Wiener etwas von den Köstlichkeiten haben, eröffnete der Betrieb den dazu Hofladen mitten in der Stadt. Neben den eigenen Produkten werden hier auch frisches Obst, Gemüse, Brot und Wein aus anderen Bio-Betrieben angeboten. Außerdem kann man hier erleben, wie gelebte Nachhaltigkeit aussieht: Sämtliche Verpackungen sind recyclebar und wenn abends noch Obst im Körbchen liegt, so wird es nicht weggeworfen, sondern zu köstliche Marmelade weiterverarbeitet.

dazu Hofladen

Liechtensteinstraße 73/3

1090 Wien

Naturkost Spittelberg

Ein breites und wahrhaft ergiebiges Angebot an Bio- und Naturkostprodukten findet sich bei Naturkost Spittelberg. Mit Gewissenhaftigkeit widmet man sich hier der ökologisch vertretbaren Herkunft diverser Lebensmittel, nach Normen gekennzeichnet ist alles. So kommt es, dass auch köstliche Raritäten wie reines kaltgepresstes Kokosöl und diverse Antipasti (getrocknete Tomaten, reisgefüllte Weinblätter) einmal ganz Bio in den Regalen aufscheinen. Auch vegane Cevapcici, verschiedene Tofus und Nusspasteten sind hier aufzutreiben. Ein Kuriosum zu Schluss: Naturkost Spittelberg verkauft sogar einen abbaubaren Kaugummi aus natürlichem Latex!

Naturkost Spittelberg

Spittelberggasse 24

1070 Wien

Naturkost St. Josef

Das Biogeschäft St. Josef ist praktischer Nahversorger und vegetarisches Restaurant zugleich.

Um die Mittagszeit bietet Naturkost St. Josef ein umfangreiches vegetarisches Buffet. Ein Salatbuffet, eine einladende Getränkebar mit frisch gepressten Säften sowie selbstgemachte Kuchen runden das solide Angebot ab. Sämtliche Snacks und Speisen können mitgenommen werden – etwa die veganen Kebabs, die garantiert auch Fleischessern munden werden.

Naturkost St. Josef

Zollergasse 26

1070 Wien

Biofeld

Biofeld ist Bio-Betrieb, Großhändler und Einzelhandelskette zugleich. In der geräumigen, gut sortierten Wiener Filiale in der Augasse findet der Bio-Freund, was er sucht, und noch viel mehr. Vegane Produkte werden in großer Zahl angeboten, Naturkosmetik und Bio-Haushaltswaren ergänzen das Sortiment. Besonders positiv anzumerken ist die Anti-Überfluss-Policy des Geschäfts. Was ausverkauft ist, ist eben ausverkauft. Ein guter Weg, dem Wegwerfwahn beizukommen! Zudem sind die meisten Obst- und Gemüsesorten nur zu ihren tatsächlichen Reifezeiten erhältlich – importiert wird so wenig wie möglich. Fazit: Vorbeischauen!

Biofeld

Augasse 11

1090 Wien

Veganparadies

Das Veganparadies war früher unter „Bio Paradies“ bekannt und befindet sich im 13. Bezirk. Neben kleinem Laden ist es vor allem auch ein Restaurant in dem man sich mit veganen Mittagsmenüs und hausgemachten Gerichten stärken kann. Es hat sich zum kleinen Treffpunkt für Anrainer entwickelt, ist es aber definitiv wert auch mal extra hinzufahren und sich durchzukosten. Schmecken wird’s bestimmt!

Veganparadies / BioParadies Naturkost

Altgasse 23a/1/1

1130 Wien

Der Bauer

Er macht es uns einfach: Es ist ein Bauer, der am Kutschkermarkt ein Geschäft betreibt, das „Der Bauer“ heißt. Wer also Bio-Gemüse (das auch draußen am Markt verkauft wird) oder auch etwas speziellere Dinge, wie hausgemachte Knödel oder Fisch und Fleisch sucht, der wird hier fündig. Produziert wird am Bauernhof, verkauft wird in Wien und wir haben alle was davon!

Der Bauer

Kutschkergasse 33

1180 Wien

Wien ist voller Bio-Läden und nachhaltigen Shops. Wer aber nicht zum Einkaufen gehen kommt, kann sich auch einfach beliefern lassen. Hier eine Liste unserer Bio-Lieferanten! Aber auch die Reformhäuser in Wien sind ein Blick wert!

