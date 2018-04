Bierwirt – Geröstete Knödel Gewinnspiel

Bierwirt (c) Bierwirt

Wiener Kulinarik am Naschmarkt

Beim Bierwirt wird traditionell aufgetischt, aber auch für Vegetarier lässt sich viel Gutes auf der Karte finden! Bei Bier und guter Stimmung könnt ihr euch verwöhnen lassen, denn wir verlosen 1x Geröstete Knödel mit Bio-Ei inklusive zwei Pfiff Bier beim Bierwirt am Naschmarkt!

Bierwirt

Der Bierwirt am Naschmarkt hält alles, was er schon im Namen verspricht: es gibt hier Bier in Hülle und Fülle und die Wirtshausstimmung wird sowohl durch das Personal als auch durch das Speisenangebot fröhlich gelebt. Besonders für größere Gruppen bietet sich ein Besuch hier an und es werden gerne individuell abgestimmte Angebote ausgearbeitet. Ob aber deftig und in der Gruppe oder lieber gediegen und mit einem Glas Prosecco – man kann hier beides!

Geröstete Knödel mit Bio-Ei

Zu gewinnen gibt es 1x Geröstete Knödel mit Bio-Ei und grünem Salat. Dazu bekommt ihr außerdem 2 gratis Pfiff Bier nach Wahl. Der Gewinn ist für 1 Monat nach der Gewinnbenachrichtigung einlösbar.

Ein kleiner Tipp noch: zum Muttertag bekommen alle Gäste, die mit ihrer Mama anstoßen wollen ein Glas Prosecco zu ihrem Gericht gratis dazu!

Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2018!

