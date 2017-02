Biershops in Wien

BeerLovers all about craft (c) STADTBEKANNT

Bier aus aller Welt

Bierfreunde wissen es schon längst: Auch in der Welt des Gerstensaftes gibt es Perlen der Braukunst. Aber oft wird dem Bier ein allzu proletarisches Image angehaftet, wonach es der Wein des kleinen Mannes sei, was natürlich absoluter Blödsinn ist, denn auch die oberen 10.000 genießen ihren Feierabend oder eine deftige Mahlzeit auch schon einmal bei einem frisch gezapften Bier.

Doch auch hier gilt: Es muss nicht immer das Restaurant um die Ecke sein, man kann sich auch für zu Hause mit Bieren aus aller Welt eindecken. Allerdings wo bekommt man Exoten und Spezialitäten wie ein belgisches Chimay, ein Akosombo aus Ghana oder Red Stripe aus Jamaika? Wir zeigen’s euch!

Beer Store Vienna

Dieser Store verfügt über ein nationales und internationales Biersortiment. Doch auch Events können hier geplant werden. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich.

Beer Store Vienna

Wilhelmstraße 23

1120 Wien

Meinl am Graben

Das Delikatessengeschäft ist sowieso ein sehr guter Anlaufpunkt für eh alles. Und obwohl man sich hier eher auf Weine und Spirituosen spezialisiert hat, was Getränke betrifft, findet man auch die eine oder andere besondere Biersorte.

Meinl am Graben

Graben 19

1010 Wien

Juice Brothers / Liquids

Die Juice Brothers beliefern jeden, der besondere Getränkewünsche hat. Biertechnisch sind die Juicebrothers sehr gute Ansprechpartner, wenn man auf Tannenzäpfle steht. Einfach anrufen, oder aber im Partnershop „Liquids“ in der Otto-Bauer-Gasse vorbeischauen!

Liquids

Otto-Bauer-Gasse 2

1060 Wien

Bobby’s Foodstore

Wenn’s einmal ein Ale, Lager oder Stout sein soll! Bekannte und weniger bekannte englische, australische oder auch irische Bierdosen reihen sich in Bobby’s Foodstore an Cider Flaschen mit klingenden Namen wie Savanna Dry (aus Südafrika und sehr empfehlenswert!) oder Woodpecker (in der 2l Flasche erhältlich).

Bobby’s Foodstore

Schleifmühlgasse 8

1040 Wien

Feinkoch

Bei Feinkoch wird haupstächlich für’s Essen eingekauft – und zwar supergut! Aber auch ein paar besondere (österreichische und deutsche) Biere sind im Sortiment.

Feinkoch

Theobaldgasse 14

1060 Wien

Beer Lovers

Eine unglaubliche Auswahl an (Craft-)Bieren, ein junges Team, ein cooler Shop in der Gumpendorfer Straße UND versandkostesnfreie Lieferung bei einer Bestellung über 69,- Euro im Online Shop. Wir lieben die Beer Lovers!

Beer Lovers

Gumpendorfer Straße 35

1060 Wien

Ammersin

Hier fröhnt man dem Blonden (respektive dunklen), auch wenn man offensichtlich dabei fremdgeht, denn neben dem ausgiebigen Bier und Cider – Sortiment gibt es bei Ammersin auch allerhand anderweitiger Spirituosen zu erwerben. Als einer der ältesten Getränkegroßhändler Österreichs hortet das Unternehmen über 4.000 Artikel und über 250 verschiedene Biersorten. Neben österreichischen Regional – Bieren wie dem Freistädter oder Mohrenbräu, über dem Oktoberfest – Bier bis hin zum japanischen Kirin findet man alles was das Herz eines Biergourmets höher schlagen lässt. Die Shops gibt es sogar in zweifacher Ausführung in Wien.

Getränkeshop Margareten

Wiedner Hauptstrasse 140

1050 Wien

Getränkeshop Hietzing

Speisingerstrasse 31

1130 Wien

MaleFitz

In Meidling scheint die Bierwelt größer zu sein als in manch anderen Bezirken. Jedenfalls kann man bei MaleFitz am Meidlinger Markt eine saubere Auswahl an nationalen und internationalen Craft-Beer Spezialitäten entdecken. Kostet euch beim nächsten Marktbesuch einfach mal durch!

MaleFitz am Meidlinger Markt

Stand 37-40

1120 Wien

Diwoky Bierspezialitäten

Mehr als 500 Bieren aus über 70 Ländern, darunter 150 erlesene Craftbeer-Sorten, bietet die der Craft-Beer Shop Wien. Auch Kuriositäten wie Schokobier, Absinthbier, Rauchbier oder Bambusbier fehlen nicht. Ab drei Kisten wird in Wien nach Hause geliefert!

Diwoky Bierspezialitäten

Leopoldauerplatz 39

1210 Wien

Lieferei

Die Lieferei gibt es noch gar nicht so lang und wurde von einem jungen, dynamischen Team an Leuten gegründet. Sie haben sich – ganz dem Trend entsprechend – auch dem Mate-Tee Sortiment verschrieben. Hier werden besonders viele Independent Breweries und Getränkehersteller gefördert. Shoppen kann man online, oder immer wieder einmal bei Events, die sie catern oder selbst veranstalten.

mybier.at

mybier.at versammelt eine Vielzahl von Anbietern österreichischer Craft Biere in seinem Online-Shop. Bei Craft Bieren steht die Handarbeit und die Kreativität des Brauers im Vordergrund. Das heißt hier erhält man handgebraute Bierspezialitäten von heimischen Privatbrauerein. Tradition trifft auf Innovation.

Bierpost

In diesem Online-Shop findet man über 500 Biere aus aller Welt. Wer sich bei dieser Auswahl nicht sofort entscheiden kann, dem sei ein BierAbo ans Herz gelegt: Jeden Monat erhält man acht neue Biere, durch die man sich durchkosten kann.

Craftbeershop Wien

Craftbeer und Internationale Bierspezialitäten – Das Sortiment umfasst neben wohlbekannten Brauereien auch viele Micro-Brewerys aus aller Welt.

Craftbeershop Wien

Strozzigasse 11

1080 Wien

Im diesen Sinne: Prost!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Romantische Restaurants in Wien Auf der Suche nach einem passenden Restaurant für die erste romantische Verabredung oder um einfach bewusst die Zweisamkeit mit seinem Partner zu genießen? Wir haben

9 romantische Plätze in Wien Wenn man einen schönen Tag oder Abend für den Liebling plant, dann ist ein Plätzchen gefragt, wo Romantik in der Luft liegt.

Wiens schönste Blumenhandlungen "A rose is a rose is a rose." Wir haben Wiens schönste Blumenläden für euch zusammengesucht.

« Die besten Lernoasen Wiens Wiener Grätzl Josefstadt »