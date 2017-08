Erlebt die facettenreiche Welt der Biere!

Bierg’schichtln entführen in die facettenreiche Welt der (Craft-) Biere. Ein raffiniertes Menü schafft neue Geschmackserlebnisse.

Es erwarten euch 5 handwerklich gebraute Biere und ein Menü aus 4 auf das Bier abgestimmten Speisen. Ein Braumeister und Biersommelier führt durch den Abend.

Am 8. September 2017 stehen die Bierg’schichtln im Wiener Rathauskeller unter dem Motto „Der Belgier“. Wer oder was ist der Belgier? Raf Toté, ist der Belgier, den es aus Liebe nach Wien zog. Hier entdecket er sein neues Hobby, das Bierbrauen. Was zuerst nur als Zeitvertreib gedacht war, entwickelte sich schnell zu einer richtigen Passion. Die Räume zum Experimentieren wurden immer größer und Raf Toté vergrub sich in immer mehr Fachliteratur, bildete sich zum Bier-Sommelier aus und führte zahlreiche Gespräche mit Brauern. 2015 war es endlich soweit und aus Hobby wurde Beruf. Voll und ganz widmet er sich nun seinem eigenen Bier „Der Belgier“.

Lasst euch von Raf Totés Begeisterung anstecken und probiert sein außergewöhnliches Bier, neben 4 weiteren Bieren.

Bierg’schichtln im Wiener Rathauskeller

8. September 2017 – ab 18:30 Uhr

49,- Euro pro Person inkl. Menü und Bierbegleitung

Reservierung biergschichtln@eventplanerei.at oder +43 664 2821123

Weitere Termine

25. Oktober 2017 – Biermacherei Bugelmüller

24. November 2017 – Rodauner Biermanufaktur

Wiener Rathauskeller Rathausplatz 1

1010 Wien

+43 50 876 1001

