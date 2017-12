Best of Wiener Kulinarik

WIRR Frühstück morning waffle (c) STADTBEKANNT

Schnitzel, Mehlspeisen und viel mehr

Sei es nun der Gusto auf ein feines Schnitzerl, das mittägliche Magengrummeln oder der Durst nach einem ordentlichen Drink – STADTBEKANNT weiß die Adressen, die Abhilfe schaffen.

Unsere liebsten Lokale für Schnitzel- oder Mehlspeisgenuss, Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder Cocktails haben wir in diesem Best of für euch zusammengefasst:

Schnitzel

Knusprig in Butterschmalz gebackenes, zart geklopftes Kalbsfleisch, garniert mit einer frischen Zitronenscheibe, die anschließend mit der Gabel auf das herrliche Backwerk gedrückt wird – das ist das Original Wiener Schnitzel. In diesen Gaststätten kann es in seiner ursprünglichsten und wohl schmackhaftesten Form genossen werden:

Finkh

Esterhazygasse 12

1060 Wien

Café Anzengruber

Schleifmühlgasse 19

1040 Wien

Gasthaus Schilling

Burggasse 103

1070 Wien

Mehlspeisen

Hie und da ein kleines Pralinchen, dann und wann ein Stückerl Schokoladenkuchen und zum Kaffee ein feiner Apfelstrudel – Wien ist eine Stadt der Naschkatzen. Aus genau diesem Grund gedeihen hochklassige Konditoreien und Patisserien hier auf fruchtbarem Boden. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, alle Lokalitäten aufzulisten, die feine Süßwaren im Sortiment führen, daher gibt es hier einmal eine Handvoll erlesene Adressen zum Durchprobieren:

Kurkonditorei Oberlaa

Neuer Markt 16

1010 Wien

Fruth

Kettenbrückengasse 20

1040 Wien

Wiedner Hauptstrasse 114

1050 Wien

Joseph

Landstraßer Hauptstraße 4

1030 Wien

Frühstück

Ein Tag ohne Frühstück ist wie ein Morgen ohne Sonne. Darum sollte man sich für die erste Mahlzeit des Tages reichlich Zeit nehmen und sie in aller Ruhe genießen! Ob gesund mit Schnittlauchbrot und Gemüse, deftig mit Ei und Lachs oder ganz traditionell mit Wiener Kaisersemmerl, Butter und Marmelade, spielt da keine Rolle. In diesen Lokalen ist gewiss für jeden Geschmack etwas dabei:

Das Augustin

Märzstraße 67

1150 Wien

7*Stern

Siebensterngasse 31

1070 Wien

Wirr

Burggasse 70

1070 Wien

Mittag

Die (mehr oder minder) anstrengende Arbeit hat ihren Tribut gefordert: Der Magen grummelt und verlangt nach Verdaulichem. Es ist Mittagszeit! Zum Glück muss in Wien niemand verhungern oder sich permanent mit Billa-Weckerln und Döner durch den Arbeitstag retten. Zahlreiche Lokale bieten nämlich eigene Mittagsmenüs an, die sich finanziell und geschmacklich lohnen…

Ramasuri

Praterstraße 19

1020 Wien

Orient & Occident

Naschmarkt 671

1040 Wien

Nam Nam Restaurant

Webgasse 3

1060 Wien

Abendlokal

Einmal fein abends Essen gehen, am Besten mit dem oder der Liebsten – davon träumen wir doch alle. Warum also nicht den Traum Realität werden lassen und Gaumen und Herz einen Abend lang richtig verwöhnen? Wir haben ein schlicht elegantes, ein edel traditionelles und ein echt schickes Lokal für euch herausgesucht:

Marktlücke

Große Pfarrgasse 5

1020 Wien

Senhor Vinho

Schwarzhorngasse 8

1050 Wien

Café Ansari

Praterstraße 15

1020 Wien

Bar

Wir haben den Abend genossen, gut gespeist und sind rundum zufrieden. Nur eines fehlt noch zur vollkommenen Glückseligkeit: der passende Drink. Zu 100% fachmännisch geschüttelt oder gerührt werden Cocktails und Longdrinks in diesen Bars:

Miranda

Esterhazygasse 12

1060 Wien

Agent Oscar

Zollergasse 5

1070 Wien

Bei Mir

Speckbachergasse 47

1160 Wien

