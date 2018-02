Beisl, Clubs und Bars in Ottakring

Chelsea Stadtbahnbögen (c) STADTBEKANNT Friedl

Party machen im 16. Bezirk

Ach, wie wir ihn lieben den 16. Bezirk! Vor allem, wenn sich der abendliche Grind rund um den Gürtel mit betrunkenen Partygehern und Nachtschwärmern mischt.

Wir haben die besten Bars, Pubs, Beisl und Clubs für euch gesammelt, damit ihr beim nächsten Mal auch selbst mittendrin sein könnt im lustigen Abendgeschehen. Und keine Sorge: von stilvoll bis „Absacker“ ist wirklich für jeden etwas dabei!

Café Concerto

Eine nichtwegzudenkende Ur-Institution am Gürtel ist das Café Concerto, das mit dem “Wintergarten” im Erdgeschoss und dem Felsenkeller ein ziemlich abwechslungsreiches Programm fährt. Oben wird hitzig diskutiert oder auch einfach nur bei einem Bier versumpft und unten stehen alle erdenklichen Bands und Musikrichtungen auf der Bühne. Oft wird Worldmusic gespielt, aber auch Indie, Blues, Jazz, Singer-Songwriter und, und, und haben wir hier schon gesehen. Besonders für die Afterhour am Wochenende ist das Concerto immer noch eine gute Anlaufstelle!

Lerchenfelder Gürtel 53

1160 Wien

Chelsea

Das Wort bezeichnet unter anderem einen Londoner Stadtteil, einen Fußballclub und eine der bekanntesten Konzertstätten in Wien seit den 1980ern. Die Location startet am frühen Abend als Ort für einen netten Tagesausklang, geht über in einen Tempel für Fußballfans mit großer Leinwand und Bier im Überfluss und findet schließlich lange nach Mitternacht seine Ruhe – nachdem die vielen lustigen Besucher ausgiebig ihr Tanzbein geschwungen haben. Das Konzertprogramm deckt so ziemlich alle Musikwünsche ab und für eine feierwütige Nacht ist das Chelsea einfach perfekt!

Lerchenfeldergürtel 29

1160 Wien

Club Auslage

Für längere Nächte mit etwas Techno und ganz viel Party bietet sich die Auslage am Gürtel ganz wunderbar an. Das Lokal unterteilt sich in einen Mainfloor und die “Wunderbar”, gespielt wird hauptsächlich elektronische Musik, gemischt mit Hip Hop und Disco Beats und die Preise halten sich eigentlich im moderaten Umfeld. Ziemlich cool sind auch die surrealen Lichteffekte und die Tatsache, dass hier auch aufstrebenden Künstlern eine “Auslage” geboten werden soll. Toll!

Lerchenfelder Gürtel 43

1160 Wien

Fania Bar

Das Fania am Yppenplatz ist eines dieser unaufgeregten Lokale, von denen man nur etwas erfährt, wenn ein Freund einen mitnimmt. In diesem Fall wird man zum Salsa tanzen und Cocktail trinken ausgeführt, hört lateinamerikanische Musik und sitzt an gemütlichen Holztischen. Die ganze Bar ist authentisch kolumbianisch, nicht übertrieben und auf jeden Fall ein Geheimtipp für günstige Cocktails. Wer noch kein Salsa-Profi ist, sollte sich schon etwas früher zu einer kleinen Salsa-Einführung einfinden!

Yppengasse 1

1160 Wien

das B.A.C.H

Wer eine große Geburtstagsparty plant, oder mit seiner Band eine Bühne zum Auftreten braucht: Das B.A.C.H ist der richtige Platz! Hier wird leger gefeiert, immer wieder finden Veranstaltungen statt – vom Poetry Slam übers Bar-Quiz bis hin zu kleinen Konzerte – das B.A.C.H ist ein Ort wo man gemütlich oder ausgelassen feiern kann – je nachdem!

Bachgasse 21

1160 Wien

Beimir

Da hat Matthias Harbringer mal einfach so in der Vorstadt eine fancy Bar eröffnet – und es funktioniert! Seit 2015 werden in der Speckbachergasse 47, Ecke Seeböckgasse ausgefallene Cocktailkreationen gezaubert, stilvoll Drinks zu sich genommen und lange Nächte verbracht. Bei mir ist eine hippe Bar, die man sich so eigentlich eher im 7. Bezirk vorstellen würde. Aber Gott sei Dank ist sie im 16.!

Speckbachergasse 47, Ecke Seeböckgasse

1160 Wien

Unterwegs in Ottakring

Man kann im 16. Bezirk so viel machen, das ist wirklich ein Wahnsinn! Vor allem kulinarisch ist man hier sehr gut aufgestellt: Heurige in Ottakring, Bierlokale in Ottakring und traditionelle Gasthäuser in Ottakring gibt es sehr, sehr viele! Aber auch Orientalisch Essen in Ottakring oder Italienisch in Ottakring geht immer. Und falls ihr lieber einmal selbst auf Erkundungstour gehen wollt, hier noch unser Stadtspaziergang Ottakring.

