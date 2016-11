Before I Wake – Gewinnspiel

Before I Wake (c) polyfilm

Before I Wake

STADTBEKANNT verlost 1×2 Karten für den Film „Before I Wake“. Kinostart ist am 10. November 2016!

Psychothriller

Nachdem Jessie und Mark bei einem tragischen Unfall ihren Sohn verloren haben, droht ihre Ehe an der tiefen Trauer zu zerbrechen. Sie entscheiden sich, den 8-jährigen Cody zu adoptieren, einen sensiblen, schüchternen Jungen, den die beiden schnell in ihr Herz schließen. Doch Cody ist ängstlich, besonders vor dem Einschlafen fürchtet er sich und schon in der ersten Nacht erleben sie Seltsames: Während er schläft, tauchen mysteriöse Traumgestalten in ihrem Wohnzimmer auf. Schnell wird klar, dass der Junge eine besondere Gabe besitzt – was er träumt, wird Wirklichkeit: Wunderbare Visionen erwachen durch Cody zum Leben, aber auch die Dämonen seiner dunkelsten Albträume bahnen sich ihren Weg in die Realität und bedrohen das Leben der jungen Familie … und sie haben es nicht gern, wenn man sich ihnen in den Weg stellt.

Auf einen Blick

Before I Wake

USA 2016, 97 Minuten

Regie: Mike Flanagan

mit: Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay u.a

Ab 10. November im Kino!

Trailer

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2016!

