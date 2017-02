Basilicum Lokal (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Lokal im 12. Bezirk

In der Meidlinger Arndtstraße spielt sich eine französische One-Woman-Show ab mit wundervollen Quiches, viel Liebe zum Kochen und einer herzigen Chefin.

Die Chefin

Das Basilicum in der Arndstraße ist eine One-Woman-Show mit Christiane Wilfling in der Hauptrolle. Und ja, das Essen würde schon einen Preis für den besten Nebendarsteller gewinnen, doch eigentlich geht es hier um sie. Es gibt so viel über Christiane zu erzählen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht mit Ihrem Dialekt. Die frankophile Deutsche lebt schon seit vielen Jahren in Österreich, doch ihre Wurzeln sind nicht zu verbergen. Ihr Akzent und ihr fröhliches Auftreten erinnern an Daniela Katzenberger – und tatsächlich sie stammen beide aus benachbarten Orten.

Frankreich und mehr

Sehr bald hat es die charismatische Chefin jedenfalls nach Frankreich gezogen, was sich auch in ihrer Speisekarte niederschlägt. Für ihre ausgezeichneten Quiches ist sie bekannt. Käsecrêpes mit Cidre, Beau Boudin, Käse und Tarte gehören außerdem zum Standardprogramm, genauso wie der Exkurs nach Österreich mit dem Schweinsbraten. In der Wochenkarte widmet sich Christiane zudem immer einem anderen Thema, wie steirisch, italienisch, orientalisch oder amerikanisch.

Leidenschaft: Kochen

Nach der Hotelfachschule habe sie eigentlich ihr ganzes Leben lang gekocht, erzählt sie. Mit Stolz berichtet sie zum Beispiel von ihrer Zeit im Springer Schlössl, wo Kochbuchautor und Gourmetkritiker Christoph Wagner nur von ihr bekocht werden wollte. Auch die Frankreich-Jahre dürften wunderbar gewesen sein. Nur einmal hätte sie etwas anderes als Kochen gemacht, das sei aber schrecklich gewesen, meint sie.

Bald reservieren!

Vor zehn Jahren kam dann die Idee zum eigenen Lokal. Über die Standortwahl in Meidling war man damals etwas verwundert, doch das kleine entzückende Lokal hat sich etabliert. Nach wie vor liegt es versteckt in der ansonsten recht tristen Arndstraße. Und das soll noch etwa fünf Jahre so bleiben, dann will Christiane in Pension gehen. Es heißt also Beeilung und Reservierung meine Lieben, wenn ihr auch einmal in den Genuss der wunderbaren Küche des Basilicum’ kommen und einen der wenigen Plätze in der fabelhaften Welt der Christiane ergattern wollt.

STADTBEKANNT meint

Seit zehn Jahren ist das Basilicum bereits Fixpunkt der Meidlinger Gastronomielandschaft, die zugegeben sehr dünn besiedelt ist. Das französisch angehauchte Mini-Restaurant lebt von seiner aufgeschlossenen und überaus liebevollen Chefin Christiane Wilfling und von der ausgesprochen guten französisch angehauchten Küche. Die Quiches sind besonders beliebt, aber auch der Schweinebraten soll sehr gut sein. In jedem Fall die Öffnungszeiten beachten und aufgrund beschränkter Platzmöglichkeiten besser auch reservieren!

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Basilicum Arndstraße 79

1120 Wien

Arndstraße 791120 Wien Di, Mi, Do 17:00 – 22:00 Uhr

