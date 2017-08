Barfuss – Fußpflegeset

Barfuss - Alles Seife (c) Alles Seife

Pflege für eure Füße

STADTBEKANNT verlost ein Seifen-Pflegeset für die Füße von Alles Seife im Wert von 20,- Euro!

Alles Seife

Alles Seife produziert in Österreich, verkauft am Naschmarkt und sorgt für duftige Seifen aller Art. Sie werden per Hand hergestellt und mit Liebe kreiert. Von Kopf bis Fuß reicht das Sortiment und für euch gibt es diesmal ein Fußpflegeset: Das Beautyset für gepflegte Füße wirkt kühlend, aktiviert und revitalisiert müde Füße mit dem ätherischen Öl von Limette und Pfefferminze. Es beinhaltet 1x Fußbad Minze-Limette 40g, 1x Fußpflegebutter Minze-Limette 40 g, 1x Lava Bimsstein Barfuß und 1x stabile Sandfeile.

Barfuss

Hier die Anwendung des Barfuss-Pflegesets: Für ein erfrischendes Fußbad die Tabs in einer kleinen Wanne in handwarmen Wasser auflösen. Dann die Füße ca. 15 Minuten im Pflegebad eintauchen. Anschließend mit dem Lava-Bimsstein sanft die Hornhaut abrubbeln. Für die tägliche Fußpflege mit der Fußbutter nach dem Duschen eincremen, die pflanzlichen Öle bieten Geschmeidigkeit, Schutz, und intensive Pflege.

Der Gewinn kann am Naschmarkt-Stand von Alles Seife abgeholt werden!

Teilnahmeschluss ist der 17. September 2017!

