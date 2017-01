Bagel (c) STADTBEKANNT Hofinger

Snack für zwischendurch

In New York findet man sie an jeder Ecke, in Wien muss man ein wenig suchen, langsam aber doch setzen sie sich aber auch hier durch: Bagel-Läden.

Magenfüllend, (mehr oder weniger) günstig, in vielfacher Form abwandelbar und besonders köstlich. Auf der Suche nach den besten Bagels in Wien haben wir einige Lokale gefunden, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen! Wir freuen uns natürlich auch über weitere Tipps von euch!

Lemontree

Smoothies, Shakes und vor allem Bagels und Sandwiches in verschiedensten Variationen findet man im Lemontree in der Gumpendorfer Straße. Das mit viel Holz eingerichtete Lokal ist mit gemütlichen Sitzplätzen ausgestattet, durch die großen Schaufenster hat man einen guten Blick auf die Straße draußen und wer mag kann sich auch am süßen Angebot ergötzen. Das Lemontree ist außerdem täglich schon ab 7:00 Uhr geöffnet und somit für Frühaufsteher bestens geeignet!

Lemontree

Gumpendorfer Straße 70

1060 Wien

Cafe Eskeles

Das Café Eskeles in der Dorotheergasse gehört zum jüdischen Museum und bietet gute Snacks für hungrige Museumsbesucher. Aber auch ohne Museumsbesuch darf man hier Platz nehmen, es zahlt sich auch auf jeden Fall aus. Manche behaupten sogar, dass es hier den besten Kaffee Wiens gibt, was begleitend zum Bagel nicht schaden kann. Neben einer Auswahl an Bagelvariationen gibt es vegetarische und koschere Köstlichkeiten und gute Mehlspeisen.



Cafe Eskeles

Dorotheergasse 11

1010 Wien

blueorange

Das Blue Orange bietet neben etwa 15 verschiedenen Bagelsorten auch Sandwiches, Fladen, Suppen und Desserts an. Besonders erwähnenswert: Die leckeren Cookies, die kalorienreicher wohl nicht seien könnten. Ebenfalls empfehlenswert sind die ebenso kaloriengeladenen Shakes und Waffeln. Die Blue Orange Lokale sind allesamt sehr gemütlich und laden zu entspanntem Essen und Trinken. Daneben gibt es auch guten Kaffee, natürlich auch 2go.

blueorange

Margaretenstrasse 9

1040 Wien

Alserbachstrasse 1

1090 Wien

Corns n‘ Pops

Im Corns n’Pops auf der Gumpendorfer Straße setzt man auf Bio und frische Zubereitung. Im Müsliparadies gibt es auch Bagels, nämlich ausschließlich vegetarische Varianten, wenn man vom Lachs- und dem Sardellenbagel absieht. Die Bagels kosten hier zwischen 2,80 und 4,00 Euro und sind somit trotz Bio ziemlich günstig. Ein angenehmes Lokal, gute Bagels und guter Preis – was will man mehr?

Corns n‘ Pops

Gumpendorfer Straße 37

1060 Wien

The Roast

Das The Roast hat neben köstlichen Kaffee, Mehlspeisen, Frühstück und allen möglichen warmen Speisen auch einige Bagels im Angebot. Der Florentiner mit Spinat, Spiegelei, Käse, Wedges, und Salat ist in jedem Fall zu empfehlen. Daneben gibt es auch weniger deftige Bagelangebote , der Lox Bagel mit Lachs und Dillsauce ist besonders lecker, so wie der Frühstücks-Bagel mit Schinken, Käse und Ei. Jeden Sonntag gibt es hier einen Bagel-Brunch, zwischen 9:00 und 15:00 Uhr, Reservierung wird empfohlen.

The Roast

Augasse 21

1090 Wien

Pure Living Bakery

Die Pure Living Bakery besticht unter anderem mit einem gemütlichen Ambiente: Nach, so vermuten wir mal, Berliner Vorbild wurde die kleine Bäckerei mit hellem Wohnmobiliar eingerichtet, Chouches, Bilder, viel Gemütlichkeit und Liebe zum Detail machen aus dem Lokal ein Wohnzimmer, in dem gespeist und getrunken werden kann. Die Auswahl ist hier nicht groß, dafür setzt man auf Qualität, die Bagels, Cookies und Muffins sind günstig und himmlisch gut, sind ja auch frisch gemacht. Die Bagels werden hier ein bisschen ausgefallener gefüllt: Ruccola auf Ingwer-Champagner-Marmelade ist nur eine der köstlichen Variationen, die die Pure Living Bakery im Angebot hat.

Pure Living Bakery Downtown

Burggasse 68

1070 Wien

Pure Living Bakery Village

Altgasse 12

1130 Wien

Café Jonas Reindl

Mit dem Café Jonas Reindl hat sich im 9. Bezirk ein Lokal niedergelassen, in dem viel Zeit und Leidenschaft steckt. In erster Linie sollte man hingehen und Kaffee bestellen, gleich ob Espresso, Filter oder Verlängerter. Wer keinen mag (auch das soll vorkommen), sollte unbedingt die kalten Eigenkompositionen probieren! Aber auch für den Magen gibt es Brötchen und Snacks und natürlich auch unsere heißgeliebten Bagels.

Café Jonas Reindl

Währinger Straße 2-4

1090 Wien

Coffeeshop Company

Die Coffeeshop Company wird wohl den meisten WienerInnen bekannt sein, 17 Filialen gibt es mittlerweile in Wien. Hier gibt es Kaffee, Süßes und kleine Snacks, alles natürlich auch zum Mitnehmen. Sechs verschiedene Bagelvariationen finden sich hier auf der Karte, preislich liegt die Coffeeshop Company im Mittelfeld. Der Kaffee ist gut, die Bagel sind nicht die besten Wiens, aber trotzdem in Ordnung.

Coffeeshop Company

17 x in Wien

