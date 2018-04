Ausstellungstipp: Paradisus Vindobonensis

Paradisus Vindobonensis

Blumenaquarelle von Anton Hartinger

Von 25. Mai bis 26. August wird es im Theatermuseum blumig! Der Blumenmaler Anton Hartinger, der im 19. Jahrhundert zahlreiche exotische Pflanzen und Tiere zeichnete, kreierte um 1850 Zeichnungen für das Paradisus vindobenensis. Teile davon sind in einer Gastausstellung zu sehen!

Wiener Paradies

Anton Hartinger lebte zwischen 1806 und 1890 in Wien und ist für seine prächtigen und detailgetreuen Pflanzen- und Tierabbildungen bekannt. Zwischen 1844 und 1860 entstand die Prachtpublikation Paradisus vindobenensis, in der sich Abbildungen seltener und schönblühender Pflanzen der Wiener und anderer Gärten und Museen befanden. Für dieses mehrteilige Werk zeichnete Anton Hartinger 81 exotische Pflanzen in Lebensgröße nach der Natur, die zunächst als kolorierte Schwarz-Weiß-Lithographien, später als Farblithographien die wissenschaftlichen Beschreibungen der Botaniker Stefan Endlicher und Berthold Seemann illustrierten.

Der Wiener Blumenmaler

Die Vorlagen für die wissenschaftlich-idealtypischen Pflanzendarstellungen fand er etwa im Gewächshaus des Weltreisenden Carl von Hügel oder im botanischen Garten von Schönbrunn. Für ihre lithographische Vervielfältigung und die damit verbundene Weiterentwicklung der Chromo-Lithographie wurde Hartinger schließlich mit der großen goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft geehrt. Die künstlerische Pflanzendarstellung selbst lernte er in der Klasse für Blumen-, Früchte- und Tiermalerei an der Wiener Akademie, wo er in Folge auch als Korrektor unterrichtete. Als Vorlagematerial für Schüler dieser Klasse wurden die Zeichnungen Hartingers für den Paradisus Vindobonensis ab 1844 von der Akademie angekauft.

Ausstellung im Theatermuseum

Die Kabinettausstellung zeigt eine Auswahl aus diesen großformatigen, beeindruckenden Zeichnungen aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts im Theatermuseum.

Paradisus vindobenensis

Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien zu Gast im Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2

1010 Wien

Offen Mi-Mo 10:00 – 18:00 Uhr

Eintritt 12,- Euro / 9,- Euro

Ausstellungsführungen je Samstag um 15:30 Uhr: 26. Mai, 9. Juni, 23. Juni

Kinderworkshops je um 15:00 Uhr: 16. Juni, 20. Juni

