Berührende Fotos von Chris De Bode werden momentan im Fleming’s Selection Hotel Wien-City gezeigt. Die deutsche Hotelkette hat einen Markenwandel vollzogen und zum Auftakt gleich eine erste Ausstellung eröffnet.

Das Fleming’s Hotel ist mit zwei Hotels und zwei Apartmenthäusern in Wien vertreten. Das 4-Sterne-Hotel Fleming’s Conference Hotel Wien direkt am Westbahnhof ist perfekt für Geschäftskunden. Im Fleming’s Selection Hotel Wien-City direkt hinter dem Rathaus warten Zimmer in 5-Sterne-Qualität auf die Besucher, es gibt einen Fitnessraum, eine Sauna und ein umfassendes Frühstückbuffet – ein Boutiquehotel in zentraler Lage und mit exklusivem Charakter also. Genau hier, in der Josefstadt, wurde am 22. März 2018 die Ausstellung des niederländischen Künstlers Chris De Bode eröffnet.

Ursprünglich war Chris De Bode ein Kletterlehrer. Er wurde auf seinen Reisen auf aktuelle Geschehnisse aufmerksam und versuchte sie mit seiner Kamera festzuhalten. Mittlerweile hat er bereits 70 Länder bereist und fotografiert Menschen und gesellschaftlich relevante Situationen. Seine Portraits sind eindrücklich und berührend, mit seinen Fotos spricht er aktuelle Probleme an und macht auf Missstände aufmerksam. Im Fleming’s Selection Hotel Wien-City zeigt er bis August 2018 die Ausstellung „I Have a Dream“.

Die Ausstellung beschäftigt sich mit Kindheitsträumen von Kindern aus Ländern wie Haiti, Liberia, Uganda, Mexiko & Indien. Fotografisch setzte der niederländische Künstler die Ideen und Träumer der Kinder in farbenfrohen Bildern um. Eine Auswahl der Fotos aus der Serie „I Have a Dream“ wird im Bar- und Restaurantbereich des Hotels gezeigt. Im Jahr 2016 gewann der Fotograf den Alfred Fried Photography Award, jetzt ist er in Wien zu sehen!

