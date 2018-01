ATELIER DE CONVERSATION – Freikarten

ATELIER DE CONVERSATION (c) Polyfilm

Preisgekrönter Film startet in Wien

STADTBEKANNT verlost 1×2 Freikarten für die Premiere des Films ATELIER DE CONVERSATION im Filmcasino am 8. Februar 2018. Der berührende Film beschäftigt sich mit der Schönheit des Sprechens, des Zuhörens und dem Versuch sich zu verstehen.

In der Bibliothèque publique d’information im Centre Pompidou in Paris treffen sich wöchentlich Menschen aus allen Erdteilen, um im Atelier de conversation Französisch zu sprechen. Hier kommen Kriegsflüchtlinge und Geschäftsleute, Studenten und politisch Verfolgte zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Die Sprache lernen und Verbündete finden. Der in Österreich, Frankreich und Liechtenstein produzierte Film ATELIER DE CONVERSATION ist das erste filmische Werk des Salzburger Regisseurs Bernhard Braunstein.

Für den preisgekrönten Dokumentarfilm verlost STADTBEKANNT 1×2 Premieren-Freikarten. Seid dabei, wenn der Film am 8.2. um 20:15 Uhr das erste Mal in Wien im Filmcasino gezeigt wird. Als besonderes Zuckerl wird an diesem Abend sogar der Regisseur selbst anwesend sein!

Teilnahmeschluss ist der 4. Februar 2018!

Filmcasino Wien Margaretenstraße 78

