Asiatische Restaurants in Wien

Asien ist nicht gleich China. Und trotzdem verwenden wir oft den Begriff „China Restaurant“ synonym für alles was aus Asien kommt. Wir haben die Chinesen gesucht und die Asiaten gefunden.

Die Abgrenzung ist ja nicht immer so einfach. Während sich Koreaner, Japaner, Vietnamesen und Thailänder oft gut zu differenzieren wissen, erwischt man bei einem „traditionell chinesischen“ Restaurant oftmals eine Mischung aus asiatischen Gerichten aus verschiedensten Ländern. Soll uns aber nicht stören – wir haben für euch die Wiener Asiaten gesammelt.

ChinaBar an der Wien

Chinesisches Essen kann so viel mehr sein als eine Nummer aus der Menukarte. Zumindest wenn der Koch Simon Xie Hong heißt und das Ambiente der modernen Interpretation des typisch österreichischen China Restaurants entspricht. Die Speisen sind seine spezielle Ausführung der Sechuan- sowie chinesischen Küstenküche. Die Inneneinrichtung ist schlicht in dunkelgrau und knallrot. Mit seinem speziellen Standort mutiert die ChinaBar an der Wien in jedem Fall zu einem Geheimtipp für Touristen, Foodies und Chinaliebhaber.

ChinaBar an der Wien

Hamburgerstraße 2

1050 Wien

Ostwind

Ein Klassiker, der in dieser Liste natürlich nicht fehlen darf. Das Restaurant Ostwind in der Lindengasse hat sich dem „Neo-Sichuan“ Kochstil verschrieben. Sichuan ist eine südwestchinesische Provinz – man findet also hauptsächlich traditionell chinesische Speisen. Es schummeln sich aber immer wieder auch asiatische Gerichte anderer Länder in die Speisekarte.

Restaurant Ostwind

Lindengasse 24

1070 Wien

Corner 101

Betritt man das Corner 101 bei der U-Bahnstation Josefstädter Straße, wird man augenblicklich von einer bunten, von chinesischen Drachen und japanischen Brücken durchzogenen Welt begrüßt. Die runden Durchgänge, das gold-rot-grüne Design und Verzierungen im Stil japanischer Gärten lassen keinen Zweifel offen: Hier taucht man nicht nur geschmacklich in die asiatische Welt ein. Da das Auge ja bekanntlich auch mitisst, kann man sich hier auf ein intensives Geschmackserlebnis freuen.

Corner101

Josefstädter Straße 101

1080 Wien

Zhongxin China Restaurant

Nähe Naschmarkt und garantiert authentisch, denn man befindet sich hier schließlich im (inoffiziellen) Chinatown Wiens. Gleich ums Eck befinden sich mehrere Asia Supermärkte und im Restaurant selbst wird natürlich von Landsmännern gekocht. Mahlzeit!

Zhongxin China Restaurant

Linke Wienzeile 44

1060 Wien

Bao Bar

In der Bao Bar werden asiatische Baos geformt, gedämpft und mit Schweinebauch, Hühnerfleisch oder Tofu gefüllt. Als wäre das Bao selber nicht schon neuartig genug, werden auch noch Pommes Frites aus der Taro-Wurzel gereicht und zum Dessert gibt es frittierte Bao-Streifen mit Eis und Erdbeeren. Das Neo-Lokal befindet sich in der Zollergasse und eignet sich somit hervorragend für eine Zwischenmahlzeit beim Shopping-Bummel oder für eine kulinarische Grundlage für spätere Bar-Besuche in der Ausgehmeile.

Bao Bar

Zollergasse 2

1070 Wien

Restaurant Tseng

In der Lederergasse entführt einen das Tseng je nach aktuellem Bedürfnis in die kulinarische Welt Thailands, Indiens oder Chinas. Auf goldenes Klimbim wird hier allerdings verzichtet. Obwohl das Ganze aufgrund der blauen Theke, der einfachen Sessel und der Tischanordnung etwas kantinen-artig erscheint, kann es doch mit einer netten, lockeren Atmosphäre punkten. Wer sich beim Essen nicht gerne von Drache, Katze und Co. auf die Finger schauen lässt, ist hier jedenfalls richtig. Ein kleiner Gastgarten bietet zudem die Möglichkeit, sein Essen an der frischen Luft zu verzehren.

Restaurant Tseng

Lederergasse 14

1080 Wien

Sino1

Das Sino1 überzeugt als hochwertiges Take Away Lokal, das auch für einen schnellen Stop im Schanigarten gut geeignet ist. Die Gerichte decken von vietnamesisch und thailändisch bis hin zu japanisch alles ab und das Sushi wird frisch und ansehnlich zubereitet. Zu empfehlen ist auch das Mittags-Angebot, das zwischen 11:30 und 17:00 Uhr konsumiert werden kann und wöchentlich wechselnde Menüs beinhaltet.

Sino1

Schwarzenbergstraße 4

1010 Wien

Wer es doch etwas spezieller will – wir haben auch die Thailänder und die Vietnamesen in Wien gefunden!

