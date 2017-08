Asia Shops in Wien

Asia Shops Katzen (c) STADTBEKANNT

Kitsch, Kimonos und Kuriositäten made in Asia

Sie sind die perfekten Orte zum Schauen, Staunen, Stöbern und Entdecken – asiatische Geschäfte. Meist fügen sie sich unscheinbar in die Einkaufslandschaft ein und werden wenig beachtet. Zu Unrecht, wie wir von STADTBEKANNT meinen!

Eine neues Teeservice wird benötigt? Ein Fächer gegen die grässliche Großstadthitze? Eine hübsche bunte Porzellanschale als Geschenk für die Oma? Etwas Dekoratives für Balkon und Garten? Kein Problem – in den Wiener Asia-Shops findet man all dies ebenso zuverlässig wie Eis im Eissalon oder Fleischbällchen bei Ikea.

Wir stellen euch hier eine erlesene Auswahl an Asia-Geschäfte vor, die es definitiv wert sind, einmal von Innen gesehen zu werden …

Hongkong Haus

Ob bunte Schals, Taschen, Anhänger, billiger Schmuck oder Plastikfigürchen, im Hongkong Haus in der Westbahnstraße gibt es so gut wie jeden erdenklichen Kitsch und Krempel, den das Herz begehrt. Noch dazu hat der Laden ein einzigartiges Flair. Denn mit der Eingangstür durchschreitet man eine Pforte zu einer anderen Welt: Plötzlich ist alles bunt und vollgeräumt; das Auge ist schier überfordert von der Flut an unterschiedlichstem Tand, und ganz beiläufig leiert ein chinesisches Radio vor sich hin. In der Luft liegt der Geruch von Räucherstäbchen und/oder blumigem Parfüm und hüllt einen ganz ein. Automatisch erwacht der Entdeckergeist – was gibt es hier denn alles zu kaufen?

Es ist kaum Platz auf diesen Seiten, das Angebot des Hongkong Hauses zusammenzufassen. Am Besten beschreibt man es wohl als Sammelsurium aus Plastikblumen, winkenden Katzen, Schlüsselanhängern, Teegeschirr, üppigen Kitsch-Figürchen, Papier- und Plastikfächern, Ringen, Zieruhren und Kochtöpfen. Unerreicht in Wien!

Hongkong Haus

Westbahnstraße 3

1070 Wien

Apollo Textilien

Schillernde Exotik im wahrsten Sinne des Wortes bietet Apollo Textilien, ein geräumiges Geschäft in der Neubaugasse. Hier hat man sich nämlich auf Bekleidung spezialisiert. Was nicht heißt, dass es nicht auch noch alles Mögliche sonst gibt – aber dazu später.

Betritt man das von Schal- und Taschenständern flankierte Geschäft, sticht einem sogleich eine ungebändigte Vielfalt an Farben und Materialien entgegen: Da gibt es rosa Paillettenarmbänder, grell schillernde Tanzbekleidung für Bauchtänzerinnen und Bollywoodstar-Aspirantinnen, üppig verzierte und schlichtere Schals in allen Farben und Formen; samtene Hosen, chinesische Hemden und Unterwäsche von undefinierbarer Qualität. Außerdem gibt es Damenschuhe, nette chinesische Patschen und Sandalen, sowie haufenweise aus Tüll, Glitzersteinchen und Samt gefertigten Haarschmuck. Ganz hinten verstecken sich sogar eine kleine Abteilung mit asiatischen Lebensmitteln, eine Taschen- sowie eine Kochgeschirr-Abteilung.

Ein kleines bisschen fühlt man sich hier wie auf einem Bazar – bloß mit weniger Menschen, und einem asiatischen statt orientalischen Touch. Sehenswert!

Apollo Textilien

Neubaugasse 25

1070 Wien

Asiaco

Hier findet man asiatische Gewänder von höchster Qualität, wobei der Schwerpunkt auf der traditionellen Tracht liegt – dem Kimono. Im Gegensatz zu den üblichen asiatischen Geschäften werden im Asiaco hochqualitative Stoffe bevorzugt und angeboten. Die Kimonos gibt es für Herren und Damen. Die Accessoires dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen – von Haarstäbchen über Taschen bis hin zu den Schuhen wird alles passend zur asiastischen Bekleidung dargeboten. Das Service ist sehr freundlich und gerne bereit genauere Informationen über die Traditionen preiszugeben. Absolut empfehlenswert!

Asiaco

Neubaugasse 33

1070 Wien

Guan Da

Hinter dem von bunt beleuchteten Glitzer-Plastikbumen gesäumten Eingangsportal des Guan Da erwartet den Besucher eine eigene Welt aus nützlichem (Teegeschirr, Kochutensilien) und unnützem Krimskrams (sackerlweise Mini-Stofftiere, Leuchtgirlanden und Glücksbringer). Doch das ist noch lange nicht alles. Auch Baumaterialien (diverse Bodenfliesen und Werkzeug), Garten- und Elektronikartikel gibt es hier.

Das Geschäft macht darüber hinaus den Eindruck, als wäre es als Ausstatter für Asia-Restaurants eine heiße Adresse. So finden sich im Angebot riesengroße Töpfe und Reiskocher, ein überdimensionierter Fleischwolf, massenweise Geschirr, sowie großzügig dimensionierte Lampen, Luster und massive Deko-Skulpturen.

Die Skulpturen verdienen hierbei spezielle Aufmerksamkeit und suchen in Wien ihresgleichen. Das Highlight: Ein von innen beleuchtetes, teilvergoldetes Pferd aus mehrfarbigem Marmor, das in wilder Pose auf einem Sockel steht. Fantastisch!

Guan Da

Heumühlgasse 16

1040 Wien

Z & D Küchenmarkt

Dem Guan Da nicht unähnlich, bloß in größerer Dimension, präsentiert sich der Z & D Küchenmarkt in der Kettenbrückengasse. Sämtliches Gastronomie-Zubehör, angefangen bei Geschirr, Töpfen und Reisschalen, über Teesets und Girlanden bis hin zum passenden Blumentopf findet sich hier. Selbstverständlich dürfen auch die obligarotischen Plastikblumen, leuchtend roten Papier-Lampions und Lichterketten nicht fehlen.

Ob als chinesischer Gastronom oder als Gartenparty-Organisator auf der Suche nach hübschem Schnickschnack, bei Z & D ist man garantiert nicht verkehrt!

Z & D Küchenmarkt

Kettenbrückengasse 22

1040 Wien

STADTBEKANNT meint

Nach unserer Erkundungstour durch die Wiener Asia-Shops sehen wir vor unseren inneren Augen nur noch Winkekatzen, rote Lampions und Glitzerplastikblumen. Trotzdem macht das Stöbern in asiatischem Kramuri irgendwie glücklich – die Farben, die Gerüche, die Geräuschkulisse, alles ist freundlich und kitschig-liebenswert. Ganz nebenbei findet man sogar nützliche Teile, köstliche Kleinigkeiten und wunderschöne Kimonos. Darum: Geht das nächste Mal nicht einfach vorbei, sondern schaut hinein! Es zahlt sich aus.

