ARCOTEL Gutschein-Geschenke

Vielseitige Geschenkidee

Übernachtung, Dinner, Cocktails oder Frühstück – mit einem Gutschein von ARCOTEL Hotels kann man so ziemlich alles herschenken. Wir schauen uns das genauer an!

ARCOTEL Hotels

Die ARCOTEL Gruppe wurde 1989 in Wien gegründet und ist mittlerweile mit 11 Hotels in Österreich, Deutschland und Kroatien vertreten. Die Hotels haben 4-Sterne oder 4-Sterne-Superior-Standard, je nach Location. Hier kann man also auf hohem Niveau wohnen, das sei gesagt! Seit Ende September gibt es übrigens bereits 3 ARCOTEL Hotels in Wien. Jedes der Hotels ist mit umfangreichen Frühstücksangeboten und A-La-Carte Restaurants ausgestattet. Und obwohl die Gruppe mehr als 850 Mitarbeiter beschäftigt, steht ein persönliches und individuelles Umfeld für die Gäste im Vordergrund.

Geschenke gesucht?

Seit Neuestem gibt es die Online-Gutscheine von ARCOTEL, die in jedem der 11 Hotels eingelöst werden können und deren Betrag frei wählbar ist. Der Gutschein gilt dann nicht nur für Übernachtungen, sondern auch für die Gastronomie-Angebote. Wollt ihr also ein Frühstück mit Freunden veranstalten, passt der Gutschein genauso wie bei der Buchung eines Mädels-Wochenendes. Viele verschiedene Gutschein-Motive sind erhältlich, der Schenkende kann einen individuellen Text ergänzen. Der Gutschein kann entweder selbst ausgedruckt werden oder per E-Mail versendet werden.

Candle-Light Dinner oder Städtetrip

Ob es nun eine Hotelübernachtung für den Städtetrip, ein Candle-Light-Dinner, stilvolle Cocktails an der Bar oder ein gemütliches Frühstück wird. Wichtig ist, dass man sich für seine Liebsten Zeit nimmt und das ist es auch, worum es bei den Geschenkgutscheinen von ARCOTEL geht. Nehmt euch Zeit füreinander – wie das letztlich stattfindet ist schließlich nebensächlich. (Wobei wir schon gestehen müssen, dass so ein fancy Cocktail in einer schicken Bar besonders gut ankommt :))

Alles auf einen Blick

ARCOTEL Hotels Gutscheine

4-Sterne oder 4-Sterne-Superior-Standard je nach Location

Betrag selbst wählbar

Übernachtung, Frühstücksbuffet, A-la-Carte-Restaurant, Cocktail Bars

Keine Barablöse, Teileinlösung möglich

ARCOTEL

11 Hotels in Österreich, Deutschland und Kroatien

3 Mal in Wien

