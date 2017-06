American Bars in Wien

Kruger´s American Bar (c) STADTBEKANNT

Stilvolles Trinken in Wien

Cocktailbars gibt es ja viele, aber eine American Bar ist dann doch noch einmal was anderes. Hier werden meist Klassiker serviert und auch das Ambiente ist meist ein anderes. Hier gibt es Ledersessel, Luster und möglicherweise Zigarren im Angebot. So trinkt ihr amerikanisch!

Kruger’s

Edles Ambiente, ein Name der zur Straße passt und Cocktails höchster Klasse. Bei Kruger’s befindet man sich quasi im Schwesterlokal der Loosbar, denn wer dort keinen Platz findet hat nicht weit. Die Auswahl ist wirklich umfassend, das Ambiente versetzt einen ganz in die 20er Jahre und im Hintergrund hört man Jazz, Soul und sonstige unterstreichende Klänge.

Kruger’s American Bar

Krugerstraße 5

1010 Wien

Barfly

Das Barfly’s ist eine Cocktailbar, wo man am liebsten nur mit Taschenuhr und edlem Gehstock hinein möchte. Hier gibt’s keinen Sex on the Beach, sondern Whiskey, Brandy und den Rest der edlen Tropfenfamilie. Trinken mit Stil. Jetzt fehlt nur noch die Zigarre. Ach nein, Moment – die gibt’s ja auch!

Barfly

Esterhazygasse 33

1060 Wien

Roberto

Roberto’s American Bar ist eine der wenigen wirklich stilvollen Bars in Wien. Inklusive Kristallluster, dunklem Ambiente und charmanten Barmännern. Roberto selbst hat sein Handwerk in der Loos-Bar perfektioniert und seine Professionalität spiegelt sich natürlich in der eigenen Bar wider. Jeden Tag ab 14:00 Uhr kann man den Tag hier hinter sich lassen und herrliche Cocktail-Variationen genießen. Also – rein ins schicke Kleid und an die Bar!

Roberto’s American Bar

Bauernmarkt 11-13

1010 Wien

Agent Oscar

Das Agent Oscar in der Zollergasse bringt hochqualitative Barkultur nach Neubau und bildet eine willkommene Alternative zu den vielen Hipsterlokalen in der Umgebung. Obwohl das Ambiente schick und gehoben ist, kann man hier doch leistbare Cocktails trinken und bekommt diese von einer erfahrenen Crew serviert. Mit Swing- und Bluesmusik umspielt und einer Geschichte, die direkt in die Zeit der Prohibition zurückversetzt, lässt es sich wahrlich authentisch trinken!

Agent Oscar

Zollergasse 5

1070 Wien

Loosbar

Die Cocktailbars der Cocktailbars. Das kleinste Fleckerl Bar, das man in Wien finden kann. Eine Legende an sich. Hier haben die meisten guten Barkeeper ihr Handwerk gelernt und wer sich einmal in der Loosbar beweisen konnte, der darf getrost sagen, er hat was drauf. Ein Fleck für Touristen und Wiener gleichermaßen – wenn man denn einen Platz findet!

Loosbar

Kärntner Durchgang 10

1010 Wien

Weitertrinken

Neben den American Bars, gibt es in Wien natürlich auch ganz viele andere Cocktailsbars. Vor allem in Mariahilf tut sich einiges. Prost!

