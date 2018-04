Amazing Yoga Vienna

Amazing Yoga Krieger Petra Janata Eversports (c) Amazing Yoga

Yoga-Studio im 15. Bezirk

Ob Yoga um zu Entspannen oder Yoga zum Auspowern – das Amazing Yoga Studio an der U4 Station Meidling Hauptstraße bietet von offenen Yogaklassen über Workshops und Yoga Retreats bis hin zu Ausbildungen für jeden Typ das richtige Yoga Erlebnis.

Seit mehr als 6 Jahren sorgen erfahrene Yogalehrer und Spezialisten aus der Medizin, Psychologie und Ernährungsberatung für ein vielseitiges Programm von Amazing Yoga – angefangen von Yogastunden bis hin zu ergänzenden Vorträgen!

Gesundheit durch Yoga

In einer ehemaligen Kutschergarage an der U4 Station Meidling Hauptstraße ist das Amazing Yoga Studio untergebracht. In den loftartigen Räumlichkeiten werden oft schon ab 7:00 Uhr morgens unterschiedlichste Kurse angeboten. Besonders ist, dass hier Yoga für die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Das heißt, es werden spezielle Einheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie Yoga für einen gesunden Rücken, Yoga für Schultern und Nacken und vieles andere mehr angeboten. Eine Besonderheit ist außerdem, das mit langwelliger Infrarot Strahlung geheizte Studio. Der Raum wird sanft auf etwa 26° C erwärmt, dank der Infrarotwellen können sich mögliche Verspannungen noch leichter lösen. An heißen Sommertagen bleibt es jedoch angenehm kühl im Studio.

Von der Schnupperstunde zum täglichen Fixpunkt

Für alle, die Yoga gerade erst kennenlernen wollen, empfiehlt sich die 2-Wochen Intro Karte. Um 28,- Euro kann man zwei Wochen lang alle offenen Klassen ausprobieren. Am besten man beginnt mit den jeweiligen Basic-Angeboten. Abhängig davon, wie regelmäßig du Yoga praktizieren möchtest, empfiehlt sich im Anschluss ein Kursblock oder eine Dauerkarte. Studierende bis 26 Jahre, Alleinerziehende, Arbeitssuchende, Pensionisten und Caritas-Mitarbeiter erhalten bei dem überaus fairen Preis-Leistungs-Verhältnis einen zusätzlichen Rabatt!

Yoga-Vertiefung

Für alle, die sich intensiver mit Yoga beschäftigen wollen, stehen neben den offenen Klassen auch vertiefende Workshops, aufbauende Kurse, Weiterbildungen und Ausbildungen zur Verfügung. Eine Besonderheit sind auch die regelmäßig organisierten Yoga-Retreats (demnächst am Programm: Haus der Stille – Steiermark, Nationalpark Mercantour – Südfrankreich, Thermenhotel in Bad Hofgastein, Landhofmühle im Burgenland, Chiang Mai – Thailand), die zu sehr erschwinglichen Preisen angeboten werden. Hier wird speziell darauf geachtet, dass die Unterkünfte zwar ruhig, charmant und sauber, aber nicht überteuert sind und somit einem erholsamen Rückzug vom Alltag inmitten von wunderschöner Natur nichts im Wege steht.

Workshops

Neben den offenen Klassen, gibt es immer wieder auch Workshops mit dem erfahrenen Lehrerteam von Amazing Yoga sowie mit internationalen Gastlehrern. Regelmäßig findet man Angebote für alle Bedürfnisse und Lebenslagen vom Kinderyoga bis hin zum Seniorenyoga 60+. Täglich kann man zwischen ganz sanften Klassen wie zum Beispiel Deep Relax Hatha Yoga und Yoga für die Gesundheit bis hin zu mitunter recht schweißtreibenden Angeboten wie Vinyasa Flow Yoga und sogar Acro Yoga auswählen. Wer seine Praxis vertiefen möchte, aber nicht wegfahren kann, für den empfiehlt sich auch eine private Einheit (1 Schüler – 1 Lehrer). Hier kann ganz besonders auf deine individuellen Bedürfnisse eingegangen werden und du erhältst ein maßgeschneidertes Übungsprogramm und viele Tipps für deine regelmäßige Yogapraxis.

Ausbildung

Auch die hohe Qualität der Ausbildung, die im Amazing Yoga Studio für eine individuelle und intensive Betreuung in Kleingruppen angeboten wird, hat sich inzwischen herum gesprochen. Besonders beliebt ist die Ausbildung für Kinderyoga. Wer hier teilnehmen möchte, muss schnell sein: die Frühlingsausbildung ist bereits wieder ausgebucht. In der Sommer-Intensiv-Ausbildung sind nur noch 2 Plätze frei. Jedes Jahr startet außerdem die einzige internationale Yogalehrer Ausbildung in englischer Unterrichtssprache für 200h bzw. aufbauend für 500h. Alle Ausbildungen sind Yoga Alliance zertifiziert.

Amazing Yoga Diefenbachgasse 54A

1150 Wien

0650 561 57 60

http://www.amazing-yoga.at/

