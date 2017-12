amateur fashion (c) STADTBEKANNT

Streetware im 15. Bezirk

Birgit Rampula heißt die Seele hinter amateur-fashion, das in der Reindorfgasse im 15. Bezirk beheimatet ist. Dort, im Concept Store Block 44 näht und verkauft sie ihre lässige Mode. Wir haben uns umgesehen!

Lässig-Schick

amateur-fashion ist ein Label für Liebhaber der bequemen Mode. Birgit Rampula verarbeitet schon seit 2007 weiche, angenehme Stoffe zu lässigen Stücken mit teils ausgefallenen Schnitten. Dabei sind die Ideen vielfältig: Ob Pulli-Kleider, Röcke, Stirnbänder oder glänzende Taschen und Beutel – die Stücke ergänzen sich perfekt. Eines haben sie alle gemeinsam: sie fühlen sich wahnsinnig gemütlich und bequem an.

Kleinstserien und Maßproduktion

Birgit Rampula arbeitet dabei direkt in ihrem Shop/Atelier in der Reindorfgasse. Der Concept Store Block44 beheimatet neben amateur-fashion außerdem noch den Bike Shop „Fix Dich“ und ein kleines Kaffeestüberl von „New Coffee on the Block“. Die Designerin produziert in diesem Ambiente ihre neuesten Stücke, frische Kollektionen oder einfach was ihr einfällt. Sie wendet dabei verschiedenste Techniken wie Siebdrucke oder Bleichungen an. Sollte im Geschäft nicht die richtige Größe oder Farbe hängen, können auch Bestellungen für individuell angefertigte Stücke aufgegeben werden.

Künstlerkooperationen und Besonderheiten

Neben den saisonalen Kollektionen, arbeitet Birgit Rampula immer wieder auch mit Künstlern zusammen. Dann werden Kunstwerke zum Beispiel in Stoffdrucke verwandelt und daraus eine neue Sonderkollektion geschneidert. Die Kunstwerke können im Rahmen von Ausstellungen im Block44 dann quasi parallel bewundert werden. Coole Idee!

mamateur und Homeaccessoires

Seit Birgit Rampula selbst Mutter ist und modetechnisch für ihr Baby wenig gefunden hat, das ihr zusagt, gibt es seit einiger Zeit unter dem Namen „mamateur fashion“ auch Mode für die Kleinsten. Außerdem findet man kleine Stoff-Monsterchen, Polster und andere entzückende Homeaccessoires, die man sich gerne in die eigene Wohnung holt.

STADTBEKANNT meint

amateur fashion ist ein tolles Label für Liebhaber der sportlich-lässigen Mode und für alle, die es gerne bequem und doch stylisch haben. Schon beim Anblick der Stücke weiß man, dass man sich in diesen Sachen wohl fühlt. Auch Frauen mit großen Konfektionsgrößen werden hier fündig. Und falls die richtige Größe nicht da ist, dann schmeißt Birgit Rampula einfach nebenan ihre Nähmaschine an und das richtige Stück wird nachproduziert!

amateur Reindorfgasse 44

1150 Wien

www.amateur-fashion.at

Reindorfgasse 441150 Wien November – März

Di-Fr 10:00 – 19:00 Uhr April – Oktober

Di-Fr 11:00 – 20:00 Uhr

