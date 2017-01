Alfons Schilling, Standfoto aus "9XL - Es war einmal", 1965, 35 mm, s/w, Ton, 13 Min. / Nachlass Alfons Schilling

Alfons Schilling im Westlicht

Am 14. Februar startet die neue Ausstellung im Westlicht – Schauplatz für Fotografie. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten von Alfons Schilling. Eine Hommage an sein Lebenswerk.

In Bewegung bleiben

„It’s not what‘s on the picture – it’s what is behind it.“

Alfons Schilling (1934-2013) war ein Visionär und Künstler, einer der sich schon in den 70ern an Methoden versucht hat, die heute existieren. Die Faszination des Bewegten, die Experimente mit Linsenrasterfotografie und das Spiel mit den Grenzen der Fotografie waren Inhalt seiner Arbeiten. Der Wiener Aktionismus wurde maßgeblich durch ihn mitbegründet. Nachdem der Schweizer bis 1986 an unterschiedlichsten Orten wohnte und viele Reisen machte, kehrte er dann nach Europa – und genauer nach Wien – zurück um hier zu arbeiten und zu unterrichten.

Ausstellung im Westlicht

Die Ausstellung im Westlicht legt den Fokus erstmals auf die erweiterte Fotografie des Visionärs und zeigt sie im Kontext ausgewählter Sehmaschinen, Malerei und filmischer Experimente und entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Nachlass Alfons Schilling.

Alfons Schilling – Beyond Photography

Westlicht – Schauplatz für Fotografie

14. 2. 2017 – 14. 5. 2017

STADTBEKANNT

Galerie Westlicht Westbahnstraße 50

1070 Wien

+43 1 5226636-0

http://www.westlicht.at Westbahnstraße 501070 Wien+43 1 5226636-0

