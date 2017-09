Afterwork in Wien

Cocktails (c) STADTBEKANNT

Afterwork Partys in Wien

Was gibt es schöneres nach einem langen Arbeitstag, als mit Freunden noch einen zu heben? Zum Glück gibt es in Wien zahlreiche Locations für besagtes Vorhaben. Wer also (hauptsächlich) donnerstags Zeit hat und gerne was Trinken gehen möchte – wir haben die wichtigsten Locations für euch aufgelistet!

Kunstschatzi

Ähnlich cool wie Albert&Tina bei der Albertina ist auch das Kunstschatzi vom KHM gestaltet. Kunst, Musik und Party werden gekonnt miteinander verknüpft und jeder Hipster der in Wien etwas auf sich hält muss zumindest einmal dortgewesen sein. Einziges Manko – hier zahlt man 13,- Euro Eintritt. Außer man ist Mitglied der Jungen Freunde des KHM, hat eine Jahreskarte oder dergleichen. Wenn man bedenkt, dass für U25 Jährige die Jahreskarte nur 25,- Euro kostet, zahlt sich das gleich aus!

Kunstschatzi

Kunsthistorisches Museum

Maria-Theresien-Platz

1010 Wien

Jeden 3. Dienstag im Monat – 13,- Euro

Thirsty Thursday

Im Dachboden des 25h Hotels beim Weghuberpark gibt es ja sowieso jeden Tag der Woche ein anderes Highlight. Aber der Donnerstag steht immer wieder im Zeichen eines anderen (hochprozentigen) Alkoholgetränks. Das heißt da gibt es dann Kostproben, spezielle Cocktails, günstigere Preise und wie immer auch passende Musik dazu. Afterwork mit Kennenlernfaktor (-nicht nur Leute, sondern eben auch unterschiedliche Alkholika!).

Thirsty Thursday

Dachboden 25h Hotel

Lerchenfelder Straße 1

1070 Wien

Jeden Donnerstag ab 19:00 Uhr

Sofiensäle – Afterwork

Das Afterwork in den Sofiensälen hat zu Recht bereits einen Namen. Hier befindet man sich nämlich in einem wunderschönen Saal, der sonst für Veranstaltungen oder Hochzeiten genutzt wird. Zwischen Jugendstil-Gold kann man dann mit seinen Freunden und Bekannten tanzen und trinken – bei freiem Eintritt versteht sich!

Sofiensäle Afterwork

Marxergasse 17

1030 Wien

Mitte des Monats, meist Donnerstag oder Mittwoch 18:00-24:00 Uhr

Roaring Thursday

Jeden ersten Donnerstag im Monat heißt es in der ÉMILE Brasserie & Bar: Roaring Thursday! Bei dem exklusiven Afterwork warten Swing-Musik und passende Cocktails auf euch. Vor allem, was Martini und Absinth betrifft, kann man sich hier durchkosten. Also schmeißt euch in eure schönste 20ies Robe und probiert den Manhattan!

ÉMILE Brasserie & Bar im Hilton Vienna Plaza

Schottenring 11

1010 Wien

Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr

Sound im Glas

Auch bei WEIN&Co am Schottentor geht es von Zeit zu Zeit rund. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt es bei Sound im Glas immer wieder Getränke-Specials, gute Musik und eben auch viele nette Leute, die ihren Feierabend feiern wollen. Und weil es am Freitag ist kann man gleich auch noch den Wochenend-Einstand feiern. Hauptsache feiern also!

Sound im Glas

Universitätsring 12

1010 Wien

Jeden 2. Freitag im Monat ab 18:00 Uhr

Loft & Music

Das Loft ist zwar kein Ort für alle Tage, aber dafür perfekt für einen besonderen Anlass. Eine fancy Hotelbar mit Ausblick über Wien – wunderschön. Aber leider sind die Preise dort eher etwas für pralle Geldbörserl und überhaupt muss man sagen, ein klassisches Afterwork Event ist diese Donnerstag bis Samstag Veranstaltung eh nicht. Trotzdem mit auf der Liste, weil es einfach zu schön ist um’s nicht zu erwähnen!

Loft & Music

Praterstraße 1

1020 Wien

immer Donnerstag bis Samstag ab 19:00 Uhr

30Dancing

Es war nicht ganz leicht, zu entscheiden, ob diese Eventreihe auch zu den Afterworks gezählt werden darf. Das System ist überschaubar: Jeden 1. Donnerstag im Monat treffen sich die über 30 jährigen im Volksgarten. Ob man nun am nächsten Tag in die Arbeit muss, nur ein paar Drinks konsumiert oder vielleicht doch lieber Party machen will sei dahingestellt. Möglich ist nämlich alles. Generell wird aber eher mehr getanzt als gesoffen – die zahlreichen Dancefloors erlauben eine rauschende Nacht!

30Dancing im Volksgarten

Burgring 1

1010 Wien

Jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr

Gleitzeit Volksgarten

Wer sich nicht der Gruppe der über 30 Jährigen zugehörig fühlt und somit jeden 1. Donnerstag im Monat schonmal sicher nicht im Volksgarten ist, der kann dafür jeden 2. Donnerstag im Monat kommen – da ist nämlich ab 19:00 Uhr die Eventreihe Gleitzeit angesagt. Wenn man sich bei der Gästeliste anmeldet, kommt man außerdem um 3,- statt um 12,- Euro rein!

Gleitzeit

Burgring 1

1010 Wien

Jeden 2. Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr

Büroschluss – The Real Afterwork

Das Le Meridien nennt sein Afterwork-Event „Büroschluss“. Ebenfalls donnerstags, aber nur jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es hier eine nette Auswahl an Drinks und eine spannende Party. Insofern spannend, da das Publikum insgesamt sehr jung ist. Möglicherweise wurde das Büro in diesem Fall mit der Uni verwechselt. Macht aber auch nichts, denn gut besucht ist das Event eigentlich immer!

Büroschluss im Le Meridien

Opernring 13-15

1010 Wien

Jeden letzten Donnerstag im Monat 18:00-24:00 Uhr

