Aeijst Gin Gewinnspiel

Gin aus der Steiermark

Steirischer Gin, zu 100% aus biologischen Zutaten und handgemacht von der Familie Thomann. STADTBEKANNT verlost 1 Flasche Aeijst – Styrian Pale Gin 500ml.

Aeijst, wie die Äste

Beim ersten Lesen wissen Viele nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Wer aber die Beschreibung für diesen Gin ließt, der weiß sofort: hier wird handgefertigt. Aeijst, gesprochen „Ej-st“ entstammt den Ästen der Sträucher, die für die Produktion der Botanicals benötigt werden. 9 sind es an der Zahl uns sie alle werden zu 100% biologisch hergestellt. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Lang in der Steiermark und vom Marketing bis zum händisch eingebrannten Logo im Korken wird hier alles von der Familie Thomann gestaltet.

Aeijst – Styrian Pale Gin

500ml, 43,5%

29,- Euro (exkl. Versandkosten)

