Adventgenüsse im Palais Hansen Kempinski

Weihnachtlicher Afternoon Tea (c) Palais Hansen Kempinski

Die Weihnachtszeit kann kommen!

Direkt am Schottenring befindet sich das herrschaftliche Palais Hansen. Seit 2013 ist darin das Hotel Kempinski untergebracht – und mit ihm eine Menge hochklassiger Kulinarik, die besonders im Advent die Herzen höher schlagen lässt …



Im Palais Hansen Kempinski fließen Wiener Traditon und Moderne zusammen: Auf der einen Seite die edle Neorenaissance-Architektur der Jahrhundertwende und die kulinarische Sorgfalt eines klassischen 5-Sterne-Betriebes, auf der anderen zeitgeistige Speisenkreationen und neuartige Stilelemente. Das schmeckt – sowohl in der Lobby Lounge & Bar als auch in den hoteleigenen Restaurants Die Küche und Edvard. Zur Weihnachtszeit kann man sich besonders gut von der Kempinski’schen Kuliarik überzeugen lassen, denn dann locken eine Menge interessante Angebote und Events!

Festlicher Afternoon Tea

Eine Auszeit vom stressigen Weihnachtstrubel und Ärger im Büro gönnt man sich am besten mit einer Tasse Tee. Beim Afternoon Tea im Palais Hansen Kempinski wird diese Auszeit zum Erlebnis: Abgesehen vom Tee erwarten den Gast hier nämlich auch Spezialitäten aus der hauseigenen Pâtisserie, Glühwein, Punsch oder ein Glas Sekt. An den vier Adventsonntagen gibt es zusätzlich dazu die Gelegenheit, einen Aufenthalt in Kempinski Hotels in Portorož, Malta, Dresden oder Dubai zu gewinnen!

Wann? täglich von 17.11.2017-7.1.2018, jeweils 14:00-17:00 Uhr

Wo? Lobby Lounge & Bar

Wieviel? 38,- Euro pro Person inkl. Getränke

Verlosungen am 3.12., 10.12., 17.12. und 24.12. um jeweils 17:00 Uhr

Weihnachtsfrühstück

Das traditionelle, reichhaltige Marktfrühstück bietet in der Weihnachtszeit noch mehr Auswahl mit auf die

Jahreszeit abgestimmten, winterlichen Spezialitäten. Wie gewohnt findet es in der Küche statt.

Wann? an Wochenenden und Feiertagen von 18.11.2017-7.1.2018, 7:00-14:00 Uhr

Wo? Die Küche

Wieviel? 48,- Euro pro Person

Festliche Keksdose mit feiner Weihnachtsbäckerei

Im Advent darf eines auf keinen Fall fehlen: Weihnachtskekse. Die feinen Vanillekipferl, Kokosbusserl und Zimtsterne aus der hauseigenen Pâtisserie versüßen die Wartezeit aufs Christkind und schmecken kleinen wie großen Kindern gleichermaßen. Die Kekse gibt es in zwei Packungsgrößen: 300 g können um 17,- Euro und 500 g um 25,- Euro erworben werden.

Heiliger Abend

Glitzernde Lichter, besinnliche Klänge – der Heilige Abend am 24.12. ist ein ganz besonderes Ereignis im Jahr. Stimmungsvoll, luxuriös und entspannt den Heiligen Abend feiern kann man sowohl im Restaurant Edvard bei einem 7-gängigen Degustationsmenü als auch in der Küche bei 5 festlichen Gängen.

Heiliger Abend im Edvard

Wann? 24.12.2017, ab 18:00 Uhr

Wieviel? 7-Gang-Degustationsmenü, 380,- Euro pro Person inkl. Wein- und Getränkebegleitung

Heiliger Abend in Die Küche:

Wann? 24.12.2017, ab 18:00 Uhr

Wieviel? 5-Gang-Menü um 170,- Euro pro Person

Erlesene Menüs zu Weihnachten

Sowohl im Edvard als auch in der Küche zaubern Chef de Cuisine Norman Etzold und sein Team festliche Menüs für jeden Geschmack auf den Tisch. So werden die Feiertage nach dem Heiligen Abend mindestens genau so genussreich!

Weihnachten im Edvard

25.12.2017

5-Gang-Menü von 12:00-14:30 Uhr, 169,- Euro pro Person

6-Gang-Menü ab 18:00 Uhr, 189,- Euro pro Person

26.12.2017

4-Gang-Menü ab 18:00 Uhr, 149,- Euro pro Person

Weihnachten in Die Küche:

25. & 26.12.2017

3-Gang-Menü ab 18:00 Uhr, 85,- Euro pro Person

Palais Hansen Kempinski Schottenring 24

1010 Wien

01 2361000

www.kempinski.com/de/vienna/palais-hansen/ Schottenring 241010 Wien01 2361000

