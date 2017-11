Advent im Aux Gazelles

Aux Gazelles Advent (c) Aux Gazelles

Orientalische Vorweihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit ist das Aux Gazelles jeden Sonntag geöffnet und bietet ein atmosphärisches Programm mit Oriental Sunday Brunch, Hammam und Weihnachtsbazaar. Zusätzich locken Highlights wie ein Stylistenflohmarkt in die Rahlgasse. Ab 26. November jeden Sonntag bis Weihnachten ab 11:00 Uhr!

Oriental Sunday Brunch

Immer sonntags im Advent wird zum großzügigen Sunday Brunch im Aux Gazelles geladen. Es erwartet euch eine riesige Auswahl an orientalischen Gerichten. Bei stimmungsvollem Kerzenschein wartet auf alle Hungrigen, der große Oriental Sunday Brunch: Hausgemachte Brote, viele köstliche Frühstücksspezialitäten, warme Hauptspeisen & Marokkanische Patisserie! Ab 11:00 Uhr geht’s los und reservieren könnt ihr unter office@auxgazelles.at oder +43-1-585 6645.

Adventsonntage im Aux Gazelles

26. November / 3./10./17. Dezember

Oriental Sunday Brunch ab 11:00 Uhr

Weihnachtsbazaar im Aux Gazelles

Zusätzlich zum Brunch, hat am Sonntag auch der Weihnachtsbazaar im Aux Gazelles geöffnet. Mit viel Geschmack und Sinn für das Besondere hat Christine Ruckendorfer diesen Bazaar zusammengestellt: Feine ausgesuchte, handgemachte Produkte, direkt aus Marokko: Interior & Home, Möbel, Textil, Fashion & Schmuck, Düfte, Kosmetik, Seifen, u.v.m. Jeden Sonntag, nur im Advent! Ein besonderes Special ist außerdem der Stylistenflohmarkt am 10. Dezember und RIFF RAFF mit Gastausstellern am 17. Dezember!

Stylistenbazaar

10. Dezember 2017

11:00 – 18:00 Uhr

Hammam zur Weihnachtszeit

Wer wohlige Wärme sucht, ist im Hammam genau richtig: Das schönste Hammam Wiens ist im Dezember auch an den Sonntagen geöffnet und freut sich auf Gäste. Nichts ist besser als ein ausgedehntes Verweilen im warmen Dampf in der kalten Jahreszeit. Und wer nicht selbst geht, kann einen der beliebten Hammam Gutscheine erwerben! Als Advent Package gibt es außerdem ein perfektes Sonntagsprogramm.

Hammam & Oriental Sunday Brunch

Hammam Programm „Die Pflege“ mit Wassergüssen, Körperpeeling und Seifenwaschung und anschließend großer Oriental Sunday Brunch für 75,- Euro pro Person.

Aux Gazelles Rahlgasse 5

1060 Wien Rahlgasse 51060 Wien

