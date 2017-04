Abends am Yppenplatz

Wetter Cucina Lokal Wand (c) STADTBEKANNT Hofinger

Bars und Restaurants am Brunnenmarkt

Der Yppenplatz ist das Epizentrum der Genusskultur. Zwischen Brunnenmarkt und Feinkostläden befinden sich auch einige Bars und Vinotheken, die einen Abend im 16. Bezirk durchaus erträglich machen. Wir haben für euch gesammelt!

Völlerei

Ganz neu dazugekommen im Jahr 2017 ist die Völlerei. Ein Ort voller Genüsse und Gelüste in Form von Schweinsbraten und Küchlein. Von Omis Spezialitäten bis zu neu kreierten Eisvariationen – hier wird mit den guten Dingen nicht gespart. Wäre auch ominös bei diesem Namen. Was Neues, was Feines und noch so ein Stammlokal-Anwärter am Yppenplatz!

Völlerei

Yppenplatz 69

Di – Fr 16:00 – 24:00 Uhr

Sa 11:00 – 24:00 Uhr

So 11:00 – 15:00 Uhr

Fania Bar

Das Fania am Yppenplatz ist eines dieser unaufgeregten Lokale, von denen man nur etwas erfährt, wenn ein Freund einen mitnimmt. In diesem Fall wird man zum Salsa tanzen und Cocktail trinken ausgeführt, hört lateinamerikanische Musik und sitzt an gemütlichen Holztischen. Die ganze Bar ist authentisch kolumbianisch, nicht übertrieben und auf jeden Fall ein Geheimtipp für günstige Cocktails. Wer noch kein Salsa-Profi ist, sollte sich schon etwas früher zu einer kleinen Salsa-Einführung einfinden!

Fania Bar

Yppengasse 1

Mo – Di 18:00 – 23:30 Uhr

Mi – Sa 18:00 – 4:00 Uhr

Vinothek&Weinbar Truksitz

Weine, direkt vom Weingut in Schützen am Gebirge und mit Beratung vom Weinbauern höchstpersönlich. Die Vinothek Truksitz ist der Verkostungsort und Verkaufsladen von Winzer Markus Truksitz. Das Sortiment besteht aus Hausweinen und den speziellen „Sternenweinen“. Privatverkostungen können natürlich auch gebucht werden. Und wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will: im Wetter Cucina haben sie auch Weine vom Truksitz!

Vinothek&Weinbar Truksitz

Yppenplatz 7

Mo – Sa 18:00 – 24:00 Uhr

Wetter Cucina

Von der italienischen Speisekarte bis zum himmlischen Olivenöl hat man sich im Wetter Cucina am Yppenplatz der authentisch italienischen Küche verschrieben. Jedoch nicht wie oft gewohnt mit Pizza und Tiramisu, sondern in gehobenem Stile und in modern-kreativem Ambiente. Dazu gibt es äußerst zuvorkommendes Personal und eine ansehnliche Weinkarte (roter Muskateller!). Die kleine Speisekarte wechselt regelmäßig und verspricht sorgfältig ausgewählte Köstlichkeiten. Stilvoll italienisch!

Wetter Cucina

Payergasse 13/4

1160 Wien

Di – Fr 18:00 – 22:30 Uhr

Sa 11:00 – 22:30 Uhr

La Salvia

Eigentlich ist das La Salvia ja ein „italienisch-slowenisch-istrianischer“ Feinkostladen. Im Sortiment sind zahlreiche Fisch- und Fleischprodukte, aber natürlich auch Konserven und reichlich Weine. Die feinen Dinge können dann draußen vor dem Lokal in Form von Antipastiplatten verkostet werden. Ein Feeling wie im Urlaub!

La Salvia

Yppenplatz Stand 139

Di – Do 16:00 – 22:00 Uhr

Fr 10:00 – 22:00 Uhr

Sa 9:00 – 15:00 Uhr

Mehr vom Yppenplatz

Ihr wollt nicht nur den Abend hier verbringen? Wir wissen, wo ihr am Yppenplatz Frühstücken könnt oder auch mittags gute Stunden verbingen könnt. In den zahlreichen Lokalen am Yppenplatz!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Restaurants und Cafés am Yppenplatz Heute in Wien: 11.4.2017 »