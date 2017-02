9 romantische Plätze in Wien

Spaziergang 1010 Wien (c) STADTBEKANNT

Wien duftet nach Liebe

Wenn man einen schönen Tag oder Abend für den Liebling plant, dann ist ein Plätzchen gefragt, wo Romantik in der Luft liegt. Schließlich macht das richtige Ambiente die Annährungsversuche gleich viel leichter und falls es Amor wirklich geben sollte, dann ist er ganz bestimmt hier zu finden!

1. Spaziergang durch die schmalen Gassen von Wien

Wenn man so durch die Altstadt schlendert und sich zwischen barocken Häusern und lieblich beleuchteten Gässchen befindet, da kann der erste Kuss gar nicht weit entfernt sein. Besonders romantisch sind die gepflasterten Wege hier. Es empfiehlt sich das Gebiet rund um die Domgasse, Blutgasse und weiter zum Franziskanerplatz. Da könnt ihr dann auch gleich noch das Kleine Café besuchen und es genauso machen, wie das Paar in „Before Sunrise“. Wem der erste Bezirk ganz zu kitschig erscheint, der kann ähnlich romantisch (aber ein bisschen hipper) durch Spittelberg spazieren.

Route Franziskanerplatz

1010 Wien

Route Spittelberg

1070 Wien

2. Kuscheln im Salettl Pavillon

Das Salettl ist ein kleines Häuserl im 19. Bezirk. Hier gibt’s nicht viele Plätze – also heißt es zusammenrücken. Stört uns in unserem Vorhaben ja keineswegs, deswegen ist das Salettl auch mit auf der Liste. Aber es ist ja nicht nur der Platz im Salettl schön, sondern auch der Ausblick, den man vom Salettl hat. Den Weg hinauf können ganz Romantische außerdem mit einem Spaziergang bestreiten. Perfekt!

Salettl Pavillon

Hartäckerstraße 80

1190 Wien

3. Knutschen im Boot vor der Villa Aurora

Ähnlich wie beim Salettl, gestaltet sich auch ein Ausflug in die Villa Aurora. Diesmal sind wir zwar im 16. Bezirk, haben aber wieder einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Die Villa Aurora ist eine rustikale alte Villa inklusive Restaurant und wunderschönem Garten. Das war aber noch lange nicht alles, denn wer sich auf Entdeckungsreise begibt, findet hier ein altes Boot, das man mit ein bisschen Geschick besteigen kann und einen Natureislaufplatz in der Nähe. Für Superromantische: im Garten der Villa Aurora befindet sich auch ein winziger Pavillon, der gerade einmal Platz für 2 Personen bietet und in dem man ein romantisches Dinner einnehmen kann.

Villa Aurora

Wilhelminenstraße 237

1160 Wien

4. Candle Light Dinner im Concordia Schlössl

Zugegeben: Das Concordia Schlössl befindet sich direkt am Zentralfriedhof und das mag für manche ein bisschen abschreckend klingen. Wer aber das Schlössl sichtet, vergisst gleich alles andere um ihn herum. Herrlich verträumt und lieblich gestaltet ist schon der Eingangsbereich. Eine große Jesusstatue wacht über die Besucher und man hört schon fast die Kirchenglocken läuten, wenn man eintritt. Heiraten kann man im Concordia Schlössel übrigens auch!

Concordia Schlössl

Simmeringer Hauptstraße 283

1110 Wien

5. Romantischer Spaziergang im Park

Die Wiener Parks haben so viel zu bieten! Man sollte sich viel öfter einfach auf einen romantischen Spaziergang begeben. Viel zu bieten haben da zum Beispiel der Stadtpark (von hier aus seid ihr auch schnell wieder im Stadtgeschehen, falls ihr noch mehr vorhabt) oder der Türkenschanzpark. Der ist nämlich mit seinen vielen verzweigten Wegen und natürlich angelegtem Grün sehr idyllisch. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch Enten füttern und zum Schluss setzt ihr euch für einen heißen Kakao in die Meierei Diglas am Türkenschanzpark.

Stadtpark

1030 Wien

Türkenschanzpark

1180 Wien

6. Über’s Leben philosophieren mit Ausblick

Wer sein Date gerne mit Inhalt füllt, der kann mit einem Besuch in der Bücherei vielleicht auftrumpfen? Aber keine Sorge, ihr müsst euch nicht in Büchern vergraben, sondern nur aufs Dach der städtischen Bücherei am Urban-Loritz-Platz begeben. Von da aus hat man nämlich einen wunderbaren Blick über Wien, kann im Café Oben ein Gläschen Wein trinken und nebenbei gepflegte Gespräche führen.

Café Restaurant Oben

Urban-Loritz-Platz 2

1070 Wien

7. Eislaufen am Rathausplatz

Immer noch ein Klassiker. Mitten im Stadtgeschehen und beleuchtet durch tausend Lichter befindet sich der Eistraum am Rathausplatz. Das einzige Manko: den Herzerlbaum gibt es seit der Saison 2016/17 nicht mehr. Hier haben sich sonst die Verliebten getroffen, um ihrer Liebe freien Lauf zu lassen. Tja, die Eislaufroute durch den Park ist trotzdem wunderschön. Und wer sich näher kommen will, der sagt einfach er kann noch nicht gut Eislaufen und braucht zur Unterstützung die Hand des Anderen. Romantik pur!

Eistraum am Rathausplatz

Rathausplatz

1010 Wien

8. Sterne schauen in der Sternwarte Urania

Die älteste und zugleich modernste Wiener Sternwarte befindet sich erstens ziemlich zentral am Donaukanal und zweitens gibt’s hier regelmäßig Termine für Führungen. Passenderweise unter dem Namen „Star Date – Rendezvous mit den Sternen“. Diese Veranstaltungen finden nicht nur abends statt, sondern schon um 10:00 Uhr morgens (quasi nach dem Frühstück) könnt ihr euer Date hierher entführen. Am Valentinstag gibt’s übrigens extra viele Termine!

Sternwarte Urania

Uraniastrasse 1, Eingang Turmstiege

1010 Wien

9. Essen im Ramasuri

Ein wirklich gutes Restaurant, das nicht zu den touristischen Pseudo-Geheimtipps gehört, ist das Ramasuri. Dort kann man in Ruhe und gemütlich Speisen und sich von Nestroy inspirieren lassen. Dessen Statue befindet sich nämlich auf dem romantischen Plätzchen vor dem Restaurant. Als Alternative befindet sich gleich ums Eck auch das georgische Café-Restaurant Ansari!

Ramasuri

Praterstraße 19

1020 Wien

Wir wünschen euch verliebte Stunden an den romantischsten Plätzchen in Wien und einen unvergesslichen (ersten?) Kuss!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 10.2.2017