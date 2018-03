15 süße Minuten Bistro (c) STADTBEKANNT

Frühstück im polnischen Café zu gewinnen

Eine große Auswahl an Frühstücksvariationen, herrliche Süßspeisen und die typisch polnischen (und handgemachten) Pierogi erwarten euch im Café „15 süße Minuten“. STADTBEKANNT verlost ein Frühstück für 1×2 Personen in dem gemütlichen Bistro.

Polnisch essen in Wieden

Wer am Hauptbahnhof die Zeit bis zum Anschlusszug tot schlagen muss oder einfach in der Gegend des Belvedere gestrandet ist, für den ist das Café „15 süße Minuten“ die perfekte Anlaufstelle. Es liegt nur ein paar Gehminuten und wenige 100 Meter vom ursprünglichen Lokal in der Weyringergasse entfernt und bietet genug Köstlichkeiten, um weit mehr als 15 Minuten hier zu schlemmen.

Frühstück für zwei

Zahlreiche Eiergerichte, viele verschiedene Frühstücke, handgemachte Pierogi und fluffige, warme Waffeln – bei diesem Angebot läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen! Alle, die Apptit bekommen haben und ein bisschen mehr Zeit als nur eine Viertelstunde mitbringen, können ein Frühstück für 2 Personen gewinnen und sich hier nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.

Teilnahmeschluss ist der 22. April 2018!

15 süße Minuten Frühstück - Gewinnspiel Eine große Auswahl an Frühstücksvariationen, herrliche Süßspeisen und die typisch polnischen (und handgemachten) Pierogi erwarten euch im Café „15 süße Minuten“. STADTBEKANNT verlost ein Frühstück für 1x2 Personen in dem gemütlichen Bistro. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

Sponsored

15 süße Minuten - Café Bistro Favoritenstraße 45

1040 Wien

Favoritenstraße 451040 Wien Mo – So 8:00 – 20:00 Uhr

Weitere Artikel

« Pizza in der Josefstadt Heute in Wien: 19.3.2018 »